Breaking: KLM legt vluchten naar Caribische eilanden stil

KLM vliegt momenteel niet meer naar Curaçao, Aruba en Sint-Maarten vanwege de geëscaleerde situatie in Venezuela. Ook de lijndiensten naar Barbados en Georgetown (Guyana) zijn stilgelegd.
Het luchtruim rond Curaçao is op dit moment gesloten vanwege de situatie in Venezuela. Vanochtend zouden daar de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw door Amerikaanse speciale eenheden zijn opgepakt en het land uitgebracht, claimt president Trump. Ook zouden de Amerikanen een militair complex en een militair vliegveld hebben aangevallen. Trump spreekt van ‘een succesvolle, grootschalige aanval’.
Dit bericht wordt verder aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt.
