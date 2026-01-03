Breaking: KLM legt vluchten naar Caribische eilanden stil

Directeur, hoofdredacteur en mede-eigenaar van Up in the Sky. Sytse studeerde Fiscaal Recht, Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht. Als algemeen directeur staat hij aan het roer van het grootste online luchtvaartplatform in Nederland en België. Zijn passie ligt vooral bij de commerciële en zakelijke luchtvaart, maar hij vliegt recreatief ook zelf als piloot. Met zijn juridische achtergrond, ervaring als ondernemer en jarenlange betrokkenheid in de luchtvaart heeft Sytse een belangrijke rol gespeeld in de snelle groei van Up in the Sky in de afgelopen jaren.