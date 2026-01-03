Close Menu
Air France-KLM

Breaking: KLM legt vluchten naar Caribische eilanden stil

Door Leestijd: 1 minuut
© KLM

KLM vliegt momenteel niet meer naar Curaçao, Aruba en Sint-Maarten vanwege de geëscaleerde situatie in Venezuela. Ook de lijndiensten naar Barbados en Georgetown (Guyana) zijn stilgelegd.

Het luchtruim rond Curaçao is op dit moment gesloten vanwege de situatie in Venezuela. Vanochtend zouden daar de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw door Amerikaanse speciale eenheden zijn opgepakt en het land uitgebracht, claimt president Trump. Ook zouden de Amerikanen een militair complex en een militair vliegveld hebben aangevallen. Trump spreekt van ‘een succesvolle, grootschalige aanval’.

Dit bericht wordt verder aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt.


Nu te bestellen: Transavia's Retro A321neo!🤩

Pre-order nu in de nieuwe webshop! Let op: limited edition, dus wees er snel bij!





Delen:

Directeur, hoofdredacteur en mede-eigenaar van Up in the Sky. Sytse studeerde Fiscaal Recht, Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht. Als algemeen directeur staat hij aan het roer van het grootste online luchtvaartplatform in Nederland en België. Zijn passie ligt vooral bij de commerciële en zakelijke luchtvaart, maar hij vliegt recreatief ook zelf als piloot. Met zijn juridische achtergrond, ervaring als ondernemer en jarenlange betrokkenheid in de luchtvaart heeft Sytse een belangrijke rol gespeeld in de snelle groei van Up in the Sky in de afgelopen jaren.

Gerelateerde Artikelen