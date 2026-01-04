Airbus viert feest in begin nieuwe jaar

In de laatste paar weken van 2024 werd het nog spannend voor de Europese vliegtuigfabrikant. Maar kort na de jaarwisseling lijkt het erop dat Airbus feest viert aan het begin van het nieuwe jaar.

Bij aanvang van 2025 stelde Airbus zichzelf het doel 820 vliegtuigen af te leveren. Vrij lang liep de Europese vliegtuigfabrikant relatief goed op schema en leek het dit doel te halen. In het najaar liep het iets stroever in de fabrieken nadat er verschillende kwaliteitsgebreken werden ontdekt, hoewel deze snel weer werden opgelost. Daarom werd het doel begin december bijgesteld naar 790.

Desondanks moest het bedrijf begin december nog ruim honderd vliegtuigen voltooien en afleveren. De eerste twee weken van december waren goed voor slechts dertig toestellen, terwijl dat er ongeveer vijftig hadden moeten zijn. Airbus poogde daarom een inhaalslag te maken en vestigde een record: op vrijdag 19 december leverde de fabrikant op één dag tien A321neo’s af.

Vooralsnog bleef het spannend of Airbus de doelstelling wel zou halen. Met een tweetal enerverende laatste weken van het jaar kwam de doelstelling van de Europeanen snel in zicht. Nadat de dampen van het vuurwerk waren verdwenen, was het tijd om de balans op te maken. Volgens de eerste berichten haalde Airbus zijn doel.

In 2025 heeft het bedrijf 793 vliegtuigen afgeleverd. Dit betekent dat er in december 136 vliegtuigen van de band rolden – een jaarrecord. Dat zijn zelfs dertien machines meer dan in december het jaar ervoor. Airbus gaf vooralsnog geen commentaar op het rapport; de officiële cijfers moeten op 12 januari na sluitingstijd van de beurs worden ingediend.

Boeing

Toch moet Airbus het in 2025 afleggen op een andere belangrijke maatstaf. Eeuwige concurrent Boeing wist gedurende het hele jaar ruim tweehonderd bestellingen meer binnen te slepen dan het Europese bedrijf. Volgens topman Guillaume Faury is dit vooral te wijten aan het toegespitste handelsbeleid van president Trump, die het bedrijf inzet bij diplomatieke onderhandelingen.