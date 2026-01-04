Drie 787’s keren tegelijk om boven de oceaan

Een opmerkelijk tafereel boven de Atlantische Oceaan op zaterdag: drie Boeing 787 Dreamliners onderweg naar Bridgetown, Barbados, keerden vrijwel gelijktijdig om naar het Verenigd Koninkrijk.

De drie vliegtuigen waren respectievelijk vertrokken vanaf Birmingham, Londen Gatwick en Manchester, onderweg naar de geliefde Britse vakantiebestemming Barbados. Terwijl zij de Atlantische Oceaan overstaken, voltrok zich aan de andere kant van het water een grote militaire operatie in Venezuela. De FAA instrueerde luchtvaartmaatschappijen daarom geen gebruik te maken van het Venezolaanse luchtruim.

Hoewel het onduidelijk is welke eilanden precies binnen het gesloten luchtruim vielen, besloot TUI de vliegtuigen te laten terugkeren naar hun luchthavens van vertrek. Elk van de toestellen was op dat moment ongeveer zeven uur onderweg. Allemaal landden ze veilig op de luchthaven waar ze waren opgestegen; er raakte niemand gewond.

UpintheSky heeft TUI Airways om tekst en uitleg gevraagd. De maatschappij had tot op het moment van publicatie nog niet gereageerd.

Three TUI flights with destination Bridgetown have made U-turns over the Atlantic and returned to the UK.



The reason is currently unknown. pic.twitter.com/P8nCuXLLf4— Flightradar24 (@flightradar24) January 3, 2026

Annuleringen

Kort na de aanvallen maakte de Nederlandse tak van TUI bekend eveneens haar vluchten naar de Caraïben stil te leggen. Ook KLM en Corendon meldden hun routes naar het gebied tijdelijk te staken. KLM annuleerde tevens de vluchten naar Bridgetown (Barbados) en het Zuid-Amerikaanse Guyana, gelegen ten oosten van Venezuela.

Tegen het einde van de middag op zaterdag werd duidelijk dat de drie maatschappijen hun vluchten weer zouden hervatten. ‘KLM heeft besloten om de vluchten van en naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Port of Spain, Georgetown en Bridgetown op zondag 4 januari te hervatten. Voor passagiers van wie de vlucht op 3 januari is geannuleerd, doen wij er alles aan om hen om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare vlucht’, liet de airline zaterdagavond weten.

Het luchtruim rond Curaçao werd gesloten vanwege de situatie in Venezuela. Zaterdagochtend zouden de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw daar door Amerikaanse speciale eenheden zijn opgepakt en het land uit zijn gebracht. Dat beweerde president Trump. Een paar uur eerder vielen de Amerikanen een militair complex en een vliegveld aan, waarbij ze meer dan honderdvijftig vliegtuigen inzetten. Trump sprak van ‘een succesvolle, grootschalige aanval’.