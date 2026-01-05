21-jarige piloot in opleiding overleeft ongeluk

Een studentpiloot is tijdens zijn derde solovlucht gecrasht op Parafield Airport, ten noorden van de Australische stad Adelaide. Het kleine toestel raakte bij de landing zwaar beschadigd en vatte direct vlam.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de luchthaven, die vooral wordt gebruikt voor algemene luchtvaart en vliegopleidingen. Beelden tonen hoe dikke zwarte rook en hoge vlammen uit het wrak opstegen, terwijl het vuur zich ook verspreidde naar het omliggende gras.

Derde solovlucht ging mis

De piloot was de enige inzittende van het toestel en maakte zijn eerste solovlucht van de dag. Volgens hem verliep de nadering ongebruikelijk langzaam. Bij het corrigeren van zijn snelheid raakte het vliegtuig de baan ‘vrij hard’, waarna het toestel op de landingsbaan neerstortte en in brand vloog. ‘Ik voel me gelukkig’, zei de student tegen journalisten na het incident. ‘Ik wil gewoon meer oefenen en beter leren vliegen. De volgende keer gaat het beter.’ Hoewel hij het jammer vindt dat het vliegtuig, waarin hij zo’n twintig uur had gevlogen, verloren is gegaan, wil hij de draad snel weer oppakken.

Na het ongeval werd de vlieger uit voorzorg naar een nabijgelegen medische kliniek gebracht, maar hij bleek ongedeerd. Ooggetuigen vreesden aanvankelijk het ergste, gezien de intensiteit van de brand. ‘Dit zijn scenario’s waar je over leest in boeken of video’s ziet, maar niets bereidt je echt voor op een noodsituatie tot je er zelf in terechtkomt’, aldus zijn vlieginstructeur. De Australian Transport Safety Bureau is op de hoogte gesteld en is een onderzoek gestart naar het ongeval.