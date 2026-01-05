Bizar incident op Schiphol: passagiers zitten acht uur vast

Passagiers van een British Airways-vlucht op Schiphol zaten zondag acht uur lang vast in het vliegtuig, waarna de vlucht definitief werd geannuleerd.

Vertraging van acht uur

De reizigers mochten rond 13.20 uur aan boord. Het toestel zou om 13.45 uur vertrekken, maar kwam niet van de grond. Het vliegtuig bleef de rest van de dag op Schiphol staan. Pas rond negen uur in de avond kregen passagiers te horen dat de vlucht was geannuleerd en dat zij het toestel konden verlaten om naar huis te gaan, meldt AT5.

Uitzonderlijke situatie

Een woordvoerder van Schiphol spreekt van een uitzonderlijk lange vertraging. ‘Dit soort situaties zijn voor niemand prettig, en al helemaal niet voor de passagiers die zo lang hebben moeten wachten’, aldus de luchthaven. Over de exacte oorzaak van de vertraging kan Schiphol geen uitspraken doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de luchtvaartmaatschappij zelf, in dit geval British Airways.

Winterse omstandigheden

De problemen vallen samen met winterse weersomstandigheden die het vliegverkeer op Schiphol al dagen onder druk zetten. Sneeuw en ijs zorgen ervoor dat vliegtuigen extra behandeld moeten worden voordat ze veilig kunnen vertrekken. Dat leidt volgens Schiphol tot vertragingen op meerdere vluchten en het schrappen van een aanzienlijk aantal verbindingen. Het gaat onder meer om routes van KLM naar bestemmingen als Aberdeen, Bordeaux en Boedapest, maar ook easyJet, Scandinavian Airlines en ITA Airways schrapten of vertraagden vluchten.