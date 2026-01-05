Laatste vlucht markeert het einde voor Boeing-type

De laatste Boeing 727-100 heeft op 13 december zijn allerlaatste vlucht uitgevoerd. Het toestel vloog naar Kingman in Arizona, waar het nu wordt opgeslagen en behouden.

Hoewel de Boeing 727-200 nog sporadisch als vrachtvliegtuig wordt ingezet in delen van Afrika en Zuid-Amerika, is de passagiersvariant van de 100-serie nu definitief uit gebruik.

Van Pan Am tot VIP-charters

Het toestel werd in 1967 afgeleverd aan Pan American World Airways, beter bekend als Pan Am. In de decennia daarna wisselde het meerdere keren van eigenaar, waaronder Fun Air, voordat het in 2004 terechtkwam bij Malibu Consulting Corporation. Daar werd het omgebouwd tot een luxe VIP-vliegtuig en ingezet voor exclusieve chartervluchten. Dankzij deze niche-rol wist de 727-100 veel langer actief te blijven dan de meeste soortgenoten. Waar andere toestellen uit de serie al jaren geleden werden gesloopt of omgebouwd tot vrachtvliegtuig, bleef VP-BAP vliegen in een zorgvuldig onderhouden configuratie, inclusief de klassieke cockpit met drie bemanningsleden.

Technisch icoon

De Boeing 727 werd ontwikkeld om straalvliegtuigen geschikt te maken voor kleinere luchthavens met kortere startbanen. Dankzij een uitzonderlijk geavanceerd vleugelsysteem slaagde Boeing daarin. Ook de ingebouwde achtertrap was zijn tijd ver vooruit en maakte het toestel grotendeels onafhankelijk van grondafhandeling. Een filosofie die vandaag de dag nog altijd terug te zien is bij Ryanair, die hun 737’s eveneens met eigen trappen laten opereren. Het karakteristieke silhouet, met drie Pratt & Whitney JT8D-motoren in de staart en de markante T-staart, maakte de 727 onmiddellijk herkenbaar. De 727-100 was de kortere, oorspronkelijke uitvoering. Met het uit dienst nemen van registratie VP-BAP komt nu definitief een einde aan de actieve passagiersdienst van deze iconische variant. De beslissing om de machine uit dienst te nemen was vooral praktisch van aard. Onderdelen worden steeds schaarser, onderhoud wordt complexer en regelgeving rondom geluid en certificering stelt hogere eisen aan oudere vliegtuigen.

Toekomst als erfgoed

Kingman Airport, gelegen in het droge woestijnklimaat van Arizona, staat bekend als opslaglocatie voor historische vliegtuigen. In tegenstelling tot veel andere toestellen die daar eindigen voor ontmanteling, is het de bedoeling dat de laatste Boeing 727-100 intact blijft. Er wordt gekeken naar een museale of educatieve bestemming, zodat het toestel behouden blijft voor toekomstige generaties. Met de landing in Kingman is de Boeing 727-100 officieel geschiedenis geworden.