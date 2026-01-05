Spannende fase van start voor KLM

Air France-KLM staat aan het begin van een cruciale fase in de strijd om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Samen met Lufthansa en IAG behoort de Nederlands-Franse groep tot de drie finalisten die een bod mogen uitbrengen.

In deze volgende fase moeten KLM en de andere kandidaten duidelijk maken hoeveel ze bereid zijn te betalen. Voor KLM betekent dit een unieke kans om de positie in Europa en Zuid-Amerika verder te versterken. TAP heeft een belangrijke positie op de routes naar Brazilië, met een marktaandeel van vierentwintig procent.

Er staat veel op het spel

Alle drie de finalisten bieden op een belang van 44,9 procent. De overige aandelen blijven in handen van de Portugese staat, waarmee de kopers hun winst moeten delen. De deadline voor het indienen van de biedingen is 2 april. Parpública zal de voorstellen vervolgens analyseren en een advies uitbrengen aan de Portugese regering. De uiteindelijke koper van TAP wordt naar verwachting deze zomer bekendgemaakt.

CS-TVL Airbus A320neo TAP op Schiphol © Remco de Wit

Lufthansa gaat Air France-KLM achterna

Kort nadat Air France-KLM officieel bekendmaakte dat het een groot aandeel in TAP wilde bemachtigen, maakte ook de Lufthansa Group haar interesse kenbaar. De Duitse luchtvaartgroep gaf aan een ‘actieve rol’ te willen spelen in de privatisering van TAP en verklaarde formeel grootaandeelhouder te willen worden. Volgens CEO Carsten Spohr wil Lufthansa de mondiale connectiviteit van Portugal versterken, de Portugese identiteit van TAP behouden en de duurzame groei van de maatschappij waarborgen. Spohr noemde TAP ‘van groot strategisch belang voor de Europese luchtvaartindustrie’ en wees erop dat de airline al sinds 2005 deel uitmaakte van dezelfde alliantie.

IAG als minst kansrijke kandidaat

IAG wordt volgens Aerotelegraph gezien als de minst kansrijke kandidaat. De eigenaar van Iberia en British Airways, stuitte eerder op problemen bij de overname van Air Europa en kan door EU-autoriteiten opnieuw tegengewerkt worden. Hierdoor lijken de grootste kansen bij Air France-KLM en Lufthansa te liggen.