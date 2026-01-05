Steward steelt tienduizenden euro’s van airline

In een periode van slechts 21 maanden heeft een steward meer dan 31.000 dollar (omgereken zo’n 26.000 euro) gestolen van zijn werkgever, low cost airline Scoot uit Singapore.

De 31-jarige steward Luqman Hakim Shahfawi heeft schuldig gepleit aan één aanklacht van schending van vertrouwen, een misdrijf waarop in Singapore een maximale gevangenisstraf van zeven jaar staat.

Luqman was als senior steward verantwoordelijk voor het innen van al het geld dat aan boord werd verdiend en het vervolgens veilig opbergen in geldzakken. Na de vlucht moest de werknemer de zakken afgeven op het hoofdkantoor van Scoot in Singapore.

Steward steekt geld in eigen zak

Na een van zijn vluchten in 2023 raakte Luqman twee van deze zakken kwijt. Uit angst voor consequenties besloot de man dit te verzwijgen voor zijn werkgever. Toen hij besefte dat niemand van de airline contact met hem opnam over het verloren geld, besloot hij vaker de opbrengsten in zijn eigen zak te stoppen.

Tussen juli 2023 en maart 2025 zou Luqman maar liefst 366 keer de opbrengst van de verkoop aan boord voor zichzelf hebben gehouden. In totaal verdoezelde hij daarmee tienduizenden dollars.

Het lijkt erop dat de daden van de steward voortkwamen uit de schulden die hij had opgebouwd bij illegale geldleners. Het is onduidelijk hoe Luqman uiteindelijk werd gepakt, maar in maart 2025 legde hij een bekentenis af aan zijn werkgever. Zij waarschuwden vervolgens de politie . Hij werd de volgende dag gearresteerd.

Contante betalingen aan boord

Scoot is een van de weinige airlines die nog contant geld accepteert aan boord. Bij verschillende maatschappijen kunnen passagiers alleen met creditcard of pinpas betalen. Zo accepteren onder andere TUI, Transavia, easyJet en Ryanair enkel pin- en creditcardbetalingen aan boord van hun vliegtuigen.