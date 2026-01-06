A380 doet drie uur over enkele meters

Schiphol kampt de laatste paar dagen met grote chaos wegens het winterse weer. Dat merkte ook een Airbus A380 van Emirates; die deed er drie uur over om de gate te bereiken.

De Emirates Airbus A380, registratie A6-EOJ, vertrok om 08:44 uur vanaf Dubai International Airport voor vlucht EK147 naar Amsterdam. De vlucht verliep vrijwel zonder noemenswaardige incidenten, met uitzondering van een relatief langdurige holding pattern boven de Duits-Nederlandse grens. Rond 13:30 uur landde het toestel op de Zwanenburgbaan van Schiphol.

Wat zich vervolgens voltrok, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De A380 vervolgde zijn route richting de P-holding-plaatsen, gelegen aan het uiteinde van de E-pier, op de kruising van de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Volgens gegevens van Flightradar24 bleef het vliegtuig daar bijna drie uur staan voordat het richting de gate vertrok. Om 16:38 uur bereikte het toestel gate G10.

De reden van het lange wachten was vertraging van andere vliegtuigen. Door de vele vertragingen en annuleringen vertrokken andere vliegtuigen maar niet vanaf hun respectievelijke gates. Daardoor moest de A380 van de Midden-Oosterse maatschappij lang wachten op beschikbare ruimte op het vliegveld in de polder.

Chaos

Op sociale media regent het klachten over de chaos op Schiphol. Veel mensen vergelijken de luchthaven met vliegvelden in Scandinavië, de Alpen en Noord-Amerika. Daar zorgt winters weer doorgaans voor minder problemen. De uitleg voor het grote verschil zit in de frequentie van het winterse weer, die in Nederland erg laag ligt.

De aanschaf en het onderhoud van winters materieel kosten veel geld. Voor een luchthaven als Schiphol, waar doorgaans weinig sneeuw valt, is die investering het niet waard. Hetzelfde geldt voor KLM, dat verantwoordelijk is voor het eigen de-icing-materiaal. Er is om die reden simpelweg onvoldoende capaciteit om alle vliegtuigen tijdig van de juiste veiligheidsprocedures te voorzien.

‘We hebben op dit moment in Nederland te maken met exceptionele weersomstandigheden waardoor het hele land platligt’, vertelde een woordvoerder tegenover NRC. Daarbij benoemde ze ook de ‘aanzienlijk lagere baancapaciteit’ en stelde dat het aantal annuleringen dus niet enkel te maken heeft met het de-icen. We zetten onze capaciteit volledig in en hebben voldoende mensen om te de-icen.’