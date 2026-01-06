Eerste beelden: retro-A350 van Aziatische airline

In 2026 viert Cathay Pacific haar tachtigste verjaardag. Voor de luchtvaartmaatschappij uit Hong Kong is dat reden voor een feestje. Cathay onthult daarom een retro-livery op haar Airbus A350-900.

Het verhaal begon tachtig jaar geleden toen de Australiër Sydney H. de Kantzow en de Amerikaan Roy C. Farrell een Douglas DC-3 verwierven die nog tijdens de oorlog gevlogen had. Het toestel, genaamd “Betsy”, voerde de volgende dag al haar eerste vlucht uit. Vanaf Shanghai vloog de machine naar Sydney met aan boord Amerikaanse mariniers en Chinese goederen.

Nog datzelfde jaar verhuisde de maatschappij naar de iconische luchthaven Kai Tak in Hong Kong. Twee jaar later stapte de bekende Swire Group in bij de maatschappij; zij bezitten nog altijd 45 procent van de aandelen. Ook was de maatschappij in 1998 betrokken bij de oprichting van oneworld, samen met American Airlines, British Airways, Canadian Airlines (dat in 2001 fuseerde met Air Canada) en Qantas.

De naam “Cathay” is een historische Europese aanduiding voor China, en “Pacific” kwam voort uit de droom om op een dag de Grote Oceaan over te steken. Dat laatste lukte in 1970. Desondanks droeg de maatschappij tot 1997 de Britse vlag op haar staart, omdat Hong Kong tot die tijd een Britse kroonkolonie was. Sinds de overdracht van Hong Kong is de vlag vervangen door het Swire-logo.

Slabladverf

Met de komst van de Boeing 707 lanceerde Cathay Pacific een nieuw kleurenschema. Dit bestond uit een grijze buik met een witte romp, waarop een felgroene streep te zien was. De staart was gedecoreerd met vijf strepen, afwisselend groen en wit. Boven op de staart prijkte de Britse vlag en in rode letters werd de naam van de maatschappij op de romp geschreven.

Dit iconische groen werd ook wel “lettuce leaf” (slabladverf) genoemd, omdat de kleur sterk deed denken aan een vers blaadje sla. De livery deed dienst tot 1994, waarna deze werd vervangen door het inmiddels eveneens iconische “brushwing”-logo. Als eerbetoon aan dit retro-kleurenschema voorziet Cathay een Airbus A350-900, registratie B-LRJ, van deze “slabladverf”. Tevens is er een grote “80” op het toestel aangebracht, als verwijzing naar het tachtigjarig bestaan.

Op de eerste foto’s is het toestel nu goed te zien. Deze verschenen op verschillende sociale media-platforms.