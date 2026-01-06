Luchthaven vlak over de grens verliest laatste passagiersvluchten

Met het vertrek van de laatste TUI-vlucht verliest de Belgische luchthaven van Luik, gelegen vlak over de grens bij Maastricht, haar laatste passagiersverbindingen. Voortaan landen er uitsluitend nog vrachtvliegtuigen.

Op zondag 4 januari 2026 vertrok de allerlaatste passagiersvlucht vanaf Luik. Een Boeing 737-800, registratie OO-JAQ, steeg om 17:20 uur op voor vlucht TB2681 naar Tanger, Marokko. Na een vlucht van ongeveer twee uur en veertig minuten landde het toestel om 20:00 uur lokale tijd. De retourvlucht keerde niet terug naar Luik, maar naar Brussel Zaventem.

Het vertrek van de Boeing markeert het einde van een tijdperk voor Liège Airport. Al 31 jaar verwelkomde de luchthaven passagiers. In het verleden deden voornamelijk prijsvechters als Vueling en Wizz Air de luchthaven aan. Ook Transavia voerde een tijdlang vluchten uit vanaf de Luikse luchthaven.

Voortaan gaat het vliegveld zich volledig focussen op vrachtverkeer. Luik staat internationaal al bekend als een cruciale vrachthub die dagelijks talloze Boeing 777F’s en 747F’s verwelkomt. De laatste jaren had de vrachtsector al de overhand, terwijl het aantal passagiersvluchten gestaag afnam.

TUI Belgium

De Belgische tak van TUI beschikt over zeventien Boeing 737’s, waaronder zowel de -800 als de nieuwe MAX 8. Daarnaast heeft de maatschappij drie Embraer E195-E2’s en een enkele Dreamliner in de vloot. Eerder maakte nog een tweede Boeing 787-8 deel uit van de vloot, maar dat toestel is inmiddels overgegaan naar de Nederlandse tak van TUI. De laatst overgebleven Belgische Dreamliner zal binnenkort eveneens vertrekken.

Met betrekking tot het vertrek uit Luik meldt een woordvoerder van TUI dat er ‘op de korte tot middellange termijn slechts een beperkt structureel verbeterpotentieel is’. De beslissing is genomen in lijn met de bredere vlootstrategie van de TUI Group, die erop gericht is vliegtuigen in te zetten op locaties ‘waar ze de grootste commerciële en operationele efficiëntie opleveren’.