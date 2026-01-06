Passagiers urenlang vast op Maastricht Airport: ‘De sfeer sloeg om’

Een Boeing 777 is maandag vanwege winterse omstandigheden uitgeweken naar Maastricht Aachen Airport. Wat volgde was een opmerkelijke situatie waarbij passagiers urenlang aan boord vastzaten zonder duidelijke informatie.

Het toestel, vlucht PY 994, was onderweg van Paramaribo naar Schiphol, maar kon niet landen op de Amsterdamse luchthaven. Dat zorgde voor veel problemen.

Landen op Schiphol niet mogelijk

N771KW stond gepland om 10:40 uur Nederlandse tijd te landen op Schiphol. Het toestel vloog om 11:08 uur nog op koers richting Amsterdam, maar draaide kort daarna rechtsom voor een landing op Maastricht Airport. Daar landde het vliegtuig uiteindelijk om 11:40 uur.

©Flightradar 24

Passagiers vast in het toestel

Na de landing mochten passagiers het toestel niet verlaten. Volgens meerdere inzittenden werd nauwelijks informatie verstrekt over de reden van het oponthoud of de verwachte duur. Een passagier vertelt aan Up in the Sky dat aanvankelijk werd gesuggereerd dat het verblijf in Maastricht ongeveer twee uur zou duren. ‘Op Maastricht mochten we het toestel niet uit, maar we hebben nooit echt een duidelijke reden gekregen. Eerst begrepen we dat het twee uurtjes zou duren voordat we verder zouden vliegen, uiteindelijk werd dat veel langer.’ Het toestel bleef uiteindelijk vier uur en dertig minuten op de grond. De lange wachttijd en het gebrek aan communicatie zorgden voor spanningen aan boord. ‘De sfeer sloeg snel om en iedereen werd erg chagrijnig. Er werd zelfs ruzie gemaakt met de steward en captain.’

Uren later alsnog naar Schiphol

Uiteindelijk vertrok het toestel, dat door Eastern Airlines wordt ingezet namens Surinam Airways, om 16:10 uur alsnog richting Schiphol. Slechts een half uur later landde het vliegtuig zonder verdere problemen. Surinam Airways heeft vooralsnog geen nadere toelichting gegeven.