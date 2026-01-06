Rusland repareert voor het eerst zelf westerse motoren

Voor het eerst in de geschiedenis is een luchtvaartmaatschappij in Rusland erin geslaagd om zelf westerse motoren te reviseren. Het gaat om drie Airbus A320-motoren van de fabrikant CFM International.

De Aeroflot Group slaagde erin drie CFM56-5B-motoren, die de Airbus A320 aandrijven, volledig in eigen beheer te repareren. De werkzaamheden werden uitgevoerd door AeroTrustTechnics, een dochteronderneming van de Aeroflot Group die gespecialiseerd is in vliegtuigonderhoud.

In een interview met Rossiya24 eind vorig jaar deelde Aeroflot-topman Sergej Aleksandrovski de plannen voor een nieuwe, volledige onderhoudsfaciliteit, die in het vierde kwartaal van 2027 de deuren moet openen. De Russische luchtvaartsector heeft geen toegang meer tot westerse onderdelen en officiële servicecentra sinds de start van de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022.

Aanhoudende problemen

Ondanks deze doorbraak heerst er onrust in de Russische luchtvaartsector. Airlines kampen met diverse technische mankementen. Tientallen maatschappijen worden momenteel onderworpen aan strengere controles, nadat het aantal incidenten in 2024 verdubbelde. Deze inspecties, die een jaar in beslag nemen, richten zich op onderhoudsprocedures, luchtwaardigheid en de training van bemanningen.

Vooral motorproblemen vormen een groot risico. Zo werden er tussen 10 en 16 december alleen al tien verschillende incidenten gemeld die gerelateerd waren aan de motoren. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya buigt zich momenteel over deze kwesties. De incidenten variëren van motoren die tijdens de vlucht uitvielen tot harde knallen (surges) tijdens de start.

Het is echter de vraag of de aangekondigde inspecties daadwerkelijk tot structurele verbeteringen zullen leiden. Het toezicht op tientallen maatschappijen verspreid over Rusland is logistiek complex. Bovendien blijft herstel, zelfs wanneer gebreken worden aangetoond, vaak onmogelijk door het nijpende tekort aan gecertificeerde onderdelen. De Russische overheid hoopt met deze campagne het geschonden vertrouwen in de binnenlandse luchtvaart te herstellen, maar reizigersorganisaties en nabestaanden dringen aan op meer transparantie over de inspectieresultaten.