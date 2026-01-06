Schiphol wil reizigers weg hebben, maar hoe dan?

De chaos op Schiphol wordt met de dag erger. Ook dinsdag werden er honderden vluchten geannuleerd vanwege het winterse weer, en het aantal gestrande reizigers op de luchthaven begint problematisch te worden.

Sinds vrijdag zijn er duizenden vluchten van en naar Schiphol geschrapt of ernstig vertraagd. De situatie lijkt dinsdag niet beter te zijn geworden: er ging een streep door maar liefst 600 geplande vluchten. Die annuleringen stapelen zich op de chaos die de afgelopen dagen al is ontstaan, met vele duizenden gestrande reizigers tot gevolg. In een video van de NOS is een gigantische rij op de luchthaven te zien. Ook het openbaar vervoer ondervindt veel last van de sneeuw: de NS kampt al dagen met veel treinuitval, en dinsdagochtend reden er zelfs urenlang helemaal geen NS-treinen in heel Nederland.

Tekenend voor de chaos is de omroep die dinsdagmiddag op Schiphol te horen was. De luchthaven verzocht reizigers wiens vlucht is geannuleerd om het vliegveld te verlaten. Maar alternatieven ontbreken: hotels in de regio zijn vol en er rijden geen treinen van en naar Schiphol. Dat veel passagiers het advies negeren, is dan ook weinig verrassend. Zonder vervoer of opvang lijkt het verzoek vooral een poging om de drukte te verplaatsen, niet op te lossen.

Vloeistof bijna op