Vangt Emirates opnieuw bot in Europa?

Emirates ligt overhoop met de luchtvaartautoriteiten in Duitsland. De luchtvaartmaatschappij uit Dubai wil uitbreiden, maar mag dat volgens de huidige verdragen niet. Als het aan de maatschappij ligt, komt daar snel verandering in.

Op dit moment beschikt Emirates over landingsrechten op de luchthavens van Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg en München. Voor de maatschappij is dat niet voldoende; zij wil dolgraag uitbreiden naar Berlijn. Het huidige luchtvaartverdrag tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) staat Emirates echter toe op slechts vier Duitse luchthavens te vliegen.

De maatschappij probeerde dit verdrag al in 2022 open te breken. Na lang touwtrekken bleef de situatie echter ongewijzigd: ‘Vier bestemmingsluchthavens in Duitsland – en geen enkele meer’, luidde de boodschap van de Duitse regering. ‘Het is geen geheim dat Lufthansa en haar enorme lobbywerk daarachter zitten’, verklaarde topman Tim Clark destijds in een interview met airliners.de.

Volgens de krant Bild wordt er nu opnieuw door de regering gesproken over de landingsrechten. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken de internationale connectiviteit van Duitsland te verbeteren. De scheve verhouding tussen regio’s is groot: in het voormalige West-Duitsland vertrekken dagelijks zo’n honderdzeventig langeafstandsvluchten, terwijl het oosten er slechts vijf kent.

Voor- en tegenstanders

Vooral de oostelijke Duitse deelstaten zijn voorstander van de uitbreiding. Zij zien dat de internationale luchthaven van Berlijn (BER) voornamelijk regionale vluchten verwelkomt. Volgens de regeringschefs van deze deelstaten kan een verbinding van Emirates het kwakkelende Berlin Brandenburg International Airport een broodnodige impuls geven.

Daartegenover staan de regeringschefs van Hessen en Beieren, waar de hubs Frankfurt en München liggen. Zij steunen Lufthansa en vrezen dat een verdere uitbreiding van Emirates de Duitse flag carrier verzwakt. Lufthansa heeft het niveau van voor de coronapandemie namelijk nog altijd niet volledig weten te herstellen. Bovendien zou een directe lijn naar Berlijn de overstap-hubs in het zuiden van Duitsland minder relevant kunnen maken voor reizigers uit de hoofdstad.

Eerder sloeg Lufthansa-topman Carsten Spohr de handen al ineen met Air France-KLM CEO Ben Smith. In een gezamenlijk interview stipten zij de grote uitdagingen voor de Europese luchtvaartsector aan. Daarbij kwam de toenemende concurrentie vanuit het Midden-Oosten uitgebreid aan bod. Vooral het Open Skies-verdrag met Qatar blijft een heikel punt voor de Europese spelers.