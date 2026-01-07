Airbus kiest verkeerde landingsbaan

Een opvallend incident in New York. Een Airbus kreeg toestemming om te landen, maar vergiste zich daarbij in de landingsbaan. Op datzelfde moment had een toestel van Turkish Airlines net toestemming gekregen om te vertrekken.

Het voorval gebeurde met een Airbus A321neo van Viva Aerobus. Het toestel, registratie XA-VXR, was vanaf de luchthaven van Mexico City onderweg naar New York JFK. Na een vlucht van vier uur en twintig minuten lijnde de Airbus zich op voor de landingsbaan. Het vliegtuig had kort daarvoor toestemming gekregen om te landen op runway 13L. De bemanning vergiste zich daar echter in en draaide richting runway 13R. Op die baan stond echter een Boeing 787-9 van Turkish Airlines, met toestemming om te vertrekken.

Toen de luchtverkeersleiding het doorkreeg, grepen ze direct in. De toestemming voor Turkish Airlines werd onmiddellijk ingetrokken. De bemanning van de Airbus van Viva besloot op 700 voet, 200 meter boven de landingsbaan, een go-around te maken. Op 3000 voet lijnde het toestel zich alsnog op voor de juiste baan, en landde daar 17 minuten later veilig. Door het incident vertrok de terugvlucht met bijna twee uur vertraging. Het hele voorval gebeurde al op 18 december 2025, maar wordt nu pas naar buiten gebracht.

Botsing in Houston

Op dezelfde dag gebeurde er op Houston George Bush International Airport ook een opvallend incident. Een Airbus A320neo van Volaris en een Embraer 145 van United Express stegen ongeveer tegelijk op. Na de takeoff moest de Volaris naar links, en United naar rechts. De piloot van de Airbus vergiste zich echter en draaide ook naar rechts. Door een alarm in de Embraer wisten de piloten bijtijds in te grijpen en zo een botsing in de lucht te voorkomen.