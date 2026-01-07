F-16 stort in zee, piloot nog vermist

Een F-16 van de Taiwanese luchtmacht is gisteravond voor de kust van Taiwan in zee gestort. Er wordt nog altijd naar de piloot gezocht.

De F-16V Block 20 fighter jet van de Taiwanese luchtmacht vertrok op 6 januari om 18:17 uur vanaf Hualien Air Base. Maar ongeveer een uur later, rond 19:30 uur, raakte de straaljager om nog onbekende reden in de problemen. Het toestel stortte daardoor 18 kilometer uit de kust van Taiwan in zee. Aan boord zat één piloot, Hsin Po-Yi. Hij studeerde in 2019 af van de Air Force Academy en heeft 371 vlieguren op de F-16. Het vermoeden bestaat dat de piloot zijn schietstoel heeft gebruikt, maar het leger heeft dit niet bevestigd. Dat wijst erop dat het locatiesignaal van het baken onder de schietstoel ontbreekt. Dat maakt de zoektocht naar de vlieger lastig. De hulpdiensten werken nu op basis van de geschatte crashlocatie.

De krijgsmacht zoekt nu in samenwerking met de kustwacht naar de vermiste piloot. En daarvoor worden alle beschikbare hulpmiddelen ingezet. De Taiwanese luchtmacht meldt dat dertien vliegtuigen en elf schepen in de operatie ondersteunen. Ook de hulp van cargoschip Harmony Ocean is ingeschakeld. Zij varen ongeveer 18 kilometer buiten het zoekgebied en fungeren als extra controlepost. De zoektocht verloopt echter stroef. Dat komt door ruige weersomstandigheden op zee. Het waait enorm hard, de golven zijn drie meter hoog en in het donker was het extra koud.

Schietstoelen

Vorige maand kwamen twee Russische vliegers om het leven door activatie van de schietstoel. Het noodsysteem werd per ongeluk op de grond geactiveerd. Het toestel stond op dat moment in een shelter. In de cockpit bevonden zich een piloot en een navigator, die aan hun verwondingen zijn overleden. Er loopt nog een onderzoek naar het incident.