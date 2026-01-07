Komt ‘nieuwe’ grote airline naar Europa?

De luchtvaartmaatschappij is pas zeven jaar oud, maar nu al een groot succes. De airline beschikt over een dicht netwerk in Oost-Azië en heeft ambities: Starlux wil naar Europa.

Starlux werd in 2018 opgericht door Chang Kuo-wei, de voormalige CEO van EVA Air. Nadat zijn vader overleed, werd Chang min of meer weggewerkt door zijn broers en zussen, waarna hij besloot zijn eigen airline te beginnen. Dat werd Starlux. De maatschappij richtte zich direct op het luxesegment en staat bij luchtvaartkenners inmiddels hoog aangeschreven.

Sindsdien bouwt Starlux aan een hub op Taipei Taoyuan International Airport. Van daaruit zette de luchtvaartmaatschappij een fijnmazig netwerk op met routes naar Hongkong, Macau, Japan en verschillende landen in Zuidoost-Azië. Sinds 2023 vliegt de maatschappij ook op steden aan de Amerikaanse westkust, waar ze haar Airbus-widebodies voor inzet.

Op dinsdag 6 januari ontving de Taiwanese maatschappij haar allereerste Airbus A350-1000. Daarmee is het de elfde maatschappij die over de langere versie van dit model beschikt. Tevens heeft de maatschappij tien exemplaren van de kleinere variant in haar vloot. Met de komst van het nieuwe toestel onderstreept de maatschappij een belangrijke doelstelling: Europa.

Europese steden

Dat Starlux graag naar Europa wil maakte de topman bekend tijdens een bijeenkomst rond de jaarwisseling. Hij heeft al twee bestemmingen in het achterhoofd: Praag en Zürich. De eerstgenoemde zal geen groot probleem vormen; Tsjechië en Taiwan onderhouden goede banden. Concurrent China Airlines voert momenteel ook al drie wekelijkse vluchten uit op deze route.

Zürich lijkt een lastiger verhaal. Zwitserland erkent Taiwan formeel niet, waardoor de landen geen officiële diplomatieke betrekkingen hebben. Om die reden bestaat er ook geen luchtvaartverdrag, wat directe vluchten vooralsnog onmogelijk maakt. Volgens aerotelegraph.com is er bovendien nog geen verzoek ingediend bij het Zwitserse parlement.