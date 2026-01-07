Lockheed Martin schroeft belangrijke productielijn op 

Op dit moment produceert Lockheed Martin ongeveer zeshonderd Patriot-raketten per jaar, maar dat moet omhoog. Het bedrijf schroeft de capaciteit voor de productie van de interceptors voor het Patriot-luchtafweersysteem fors op.

Lockheed Martin heeft een meerjarige overeenkomst getekend met het Amerikaanse Department of War (voorheen ministerie van Defensie) voor het vergroten van de productiecapaciteit. De productie van de onderscheppingsraketten moet de komende jaren groeien naar zo’n tweeduizend exemplaren per jaar.

Het opschroeven van de capaciteit heeft te maken met de groeiende vraag naar luchtverdediging. Door de toenemende dreiging vanuit Rusland en China investeren steeds meer westerse landen in hun militaire slagkracht. Daaronder vallen, naast de Verenigde Staten, ook landen als Japan, Zweden en Polen. Nederland beschikt zelf over drie Patriot-batterijen.

De grootste order komt uit de Verenigde Staten zelf. Recent bestelde het Amerikaanse leger een recordaantal van bijna 2.000 Patriot-raketten. Hiervoor legden de Amerikanen het duizelingwekkende bedrag van 9,8 miljard dollar neer. Onder meer om die order te kunnen voltooien, breidt het bedrijf de productielijnen uit.

Oekraïne

Het Patriot-systeem is cruciaal voor de verdediging van Oekraïne. Sinds de levering door de VS, Duitsland en Nederland in 2023, is het een van de weinige systemen die effectief Russische ballistische raketten, zoals de Iskander, en geavanceerde hypersonische Kinzhal-raketten kan onderscheppen.

De systemen beschermen voornamelijk grote steden en vitale infrastructuur. Vanwege de hoge kosten per raket en de schaarste aan batterijen blijft Oekraïne aandringen op meer eenheden. Het systeem fungeert als een essentieel schild dat het Oekraïense luchtruim aanzienlijk veiliger maakt voor burgers en militairen.