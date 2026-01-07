Pakistan en Bangladesh praten over JF-17 gevechtsvliegtuigen

De luchtmachten van Pakistan en Bangladesh praten over de verkoop van JF-17 Thunder gevechtsvliegtuigen aan Dhaka. Daarmee worden de banden tussen beide landen aangehaald.

Pakistan en buurland India staan al jarenlang op gespannen voet. Op 7 mei 2025 laaide dit conflict op, toen India raketaanvallen uitvoerde op Pakistan. De aanvallen waren bedoeld op Pakistaanse militante groepen, maar veel burgers raakten slachtoffer. Op 10 mei sloeg Pakistan terug met aanvallen op Indiase militaire bases. Tijdens dit conflict, dat na vier dagen in een staakt-het-vuren eindigde, bleek de Pakistaanse luchtmacht succesvol. Voortbouwend op dit succes wil het land nu enkele JF-17 gevechtsvliegtuigen aan Bangladesh verkopen.

De JF-17 Thunder is ontwikkeld door Pakistan Aeronautical Complex in samenwerking met China. Met de verkoop belooft Pakistan niet alleen een lichtgewicht, multifunctioneel toestel aan Bangladesh. Ook krijgen ze er een Super Mushshak trainingsvliegtuig, een volledige training en een langlopend supportsysteem bij. Dit alles werd bekend gemaakt tijdens een bezoek van de krijgsmacht van Bangladesh aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Het leger meldt dat het bezoek ‘sterke historische banden tussen Pakistan en Bangladesh onderstreept’ en ‘de gezamenlijke vastberadenheid weerspiegelt om de samenwerking te verdiepen en een langdurig strategisch partnerschap op te bouwen’, aldus de krijgsmacht.

De JF-17 is het paradepaardje van het wapenontwikkelingsprogramma van Pakistan. Ze komen voort uit een deal met Azerbeidzjan en een wapendeal van vier miljard dollar met het Libische leger.

Indiase Rafales

Tijdens het opgelaaide conflict in mei schoot de Pakistaanse luchtmacht verschillende Indiase toestellen uit de lucht. Drie Rafales waren neergehaald, net als een Indiase Sukhoi, een MIG en een grote Israëlische verkenningsdrone. Voor India bleek deze gebeurtenis een signaal dat luchtgevechtsdominantie geen zekerheid meer is. De balans in de luchtoorlogstechnologie lijkt te verschuiven richting Azië.