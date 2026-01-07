Piloot stapt met alcohol op in cockpit

Opnieuw ging het mis bij Air India. Een piloot was onder de invloed van alcohol in de cockpit gaan zitten. Daarop werd hij van de vlucht verwijderd.

Het incident gebeurde op 23 december. De vlucht van Air India vertrok vanaf Vancouver met een tussenstop in Wenen naar Delhi. Maar nog voordat de Boeing 777-300 op kon stijgen, werd de piloot al van boord gehaald. De Canadese politie liet de man twee blaastesten doen. Hij kwam er bij allebei niet doorheen. Doordat de vlieger niet meer mee mocht, moest er een nieuwe piloot opgeroepen worden. Dat leidde ertoe dat vlucht AI186 maar liefst zeven uur vertraging opliep.

De Canadese luchtvaartautoriteit Transport Canada heeft nu aan Air India gevraagd om de zaak te onderzoeken. Het rapport, inclusief de genomen vervolgstappen, moet uiterlijk 26 januari klaar zijn. De Indiase flag carrier zelf laat in een statement weten het incident heel serieus te nemen. ‘Air India heeft een zero tolerance-beleid als het gaat om schenden van onze regels. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek zal elke overtreding passende worden bestraft’, aldus de maatschappij.

Vergrootglas

Air India ligt sinds de dodelijke crash van een Boeing 787 op 12 juni onder een vergrootglas. In november werden twee piloten geschorst na eerdere waarschuwingen. Ze waren niet meer in het bezit van verplichte licenties. Ook waren er ernstige tekortkomingen in de bemanningsplanning van de maatschappij. De Indiase luchtvaartautoriteit houdt de airline streng in de gaten.