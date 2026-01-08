Boeing ontvangt recordbestelling

Alaska Airlines heeft een grote bestelling geplaatst bij Boeing. De order, die woensdag werd bekendgemaakt, omvat in totaal 110 nieuwe vliegtuigen en is de grootste in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij.

Het gaat om vijf Boeing 787-10 Dreamliners en 105 Boeing 737 MAX 10-toestellen. Daarnaast nam Alaska Airlines opties op nog eens 35 extra MAX 10’s. Met de nieuwe vliegtuigen wil de maatschappij zowel oudere toestellen vervangen als haar vloot uitbreiden. De levering van de vliegtuigen is gespreid over meerdere jaren en loopt naar verwachting door tot 2035, afhankelijk van het moment waarop de 737 MAX 10 wordt gecertificeerd. De MAX 10 speelt een belangrijke rol in de strategie van Alaska Airlines om de capaciteit te vergroten op luchthavens waar slot- en ruimtebeperkingen gelden.

De vijf 787-10 Dreamliners zijn afkomstig uit opties die oorspronkelijk in handen waren van Hawaiian Airlines. Door de overname van die maatschappij kreeg Alaska Airlines de beschikking over de rechten. Met in totaal twaalf Dreamliners verwacht de airline tegen 2030 minimaal twaalf langeafstandsroutes te kunnen bedienen. Moederbedrijf Alaska Air Group beschikt momenteel over vier Boeing 787-9’s die afkomstig zijn van Hawaiian Airlines en nog in diens kleurstelling vliegen. De komende maanden worden de toestellen overgespoten in een nieuwe huisstijl.

‘Alaska Global’

De nieuwe livery maakt deel uit van het onlangs gelanceerde programma ‘Alaska Global’, waarmee de maatschappij de nadruk legt op haar internationale ambities. Dit jaar start Alaska Airlines drie nieuwe routes vanuit haar hub in Seattle-Tacoma naar London Heathrow, Rome Fiumicino en Reykjavik Keflavik.

Zorgen

In september 2024 bereikten Alaska Airlines en Hawaiian Airlines overeenstemming over een gezamenlijke toekomst binnen de Alaska Air Group. Op Hawaï leidde dat tot gemengde gevoelens, omdat de bevolking gehecht is aan de identiteit van ‘hun’ maatschappij. Om zorgen weg te nemen, benadrukte de top van Alaska Airlines dat Hawaiian haar eigen merk en cultuur zou behouden.

Met de introductie van de nieuwe ‘Alaska Global’-kleurstelling lijkt daar voorzichtig van te worden afgeweken. De vijfde Dreamliner, die vorige maand werd afgeleverd, wordt binnenkort in deze nieuwe kleuren gepresenteerd. Vooralsnog blijven de interieurs, bijnamen en registraties van de vliegtuigen duidelijk Hawaïaans.