KLM stuurt Boeing 787 naar Londen

Woensdag voerde KLM een vlucht uit van Schiphol naar London Heathrow met een Boeing 787 Dreamliner. De inzet van het widebodytoestel hield verband met het grote aantal gestrande reizigers op Schiphol.

Het was woensdagavond de PH-BKO, een van KLM’s nieuwste Boeing 787-10’s, die de vlucht uitvoerde. Naar alle waarschijnlijkheid koos de luchtvaartmaatschappij voor dit type om zoveel mogelijk passagiers alsnog op hun bestemming te krijgen. Door aanhoudende sneeuwval in Nederland werden sinds vrijdag dagelijks honderden vluchten geannuleerd. De Dreamliner werd ingezet op vlucht KL1015, vertrok volgens schema vanaf Schiphol en landde ruim op tijd in de Britse hoofdstad.

Met 318 stoelen betekende de inzet van de 787-10 een flinke capaciteitsvergroting ten opzichte van de Embraer 195-E2, die normaal op de route wordt ingezet en plaats biedt aan 132 passagiers. Door een beschikbare widebody te gebruiken, kon KLM de capaciteit in één keer meer dan verdubbelen. De maatschappij zet de komende dagen vaker grotere toestellen in op drukke Europese routes. Zo vertrekken donderdag een Boeing 787-9 naar Berlijn, een 787-9 naar Milaan en een 777 naar Kopenhagen.

Chaos

De situatie op Schiphol verslechterde de afgelopen dagen snel. Door het winterse weer werden inmiddels enkele duizenden vluchten geannuleerd, waardoor het aantal gestrande reizigers op de luchthaven sterk opliep. Schiphol verzocht passagiers met geannuleerde vluchten het vliegveld te verlaten, maar alternatieven bleken beperkt. Hotels in de regio waren grotendeels vol en het treinverkeer van en naar de luchthaven viel regelmatig stil.