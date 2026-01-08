Luchthaven Maastricht komt omwonenden tegemoet

Maastricht Aachen Airport (MST) heeft woensdag 7 januari een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een nieuw Luchthavenbesluit. Het besluit moet de luchthaven toekomstbestendig, duurzamer en omgevingsbewuster maken.

Minder hinder voor omwonenden

MST wil met de nieuwe aanvraag de hinder voor de omgeving flink terugdringen. Zo stelt de luchthaven voor om vroege vluchten te beperken. Er zullen geen starts of landingen meer plaatsvinden tussen 06.00 en 07.00 uur. De luchthaven sluit om 23.00 uur, met slechts enkele uitzonderingen tot middernacht. Ook wordt de vlootsamenstelling aangepast. Het aantal grote passagiersvluchten neemt af, terwijl vrachtvluchten juist toenemen. Dit past binnen de businesscase van MST en voldoet aan het besluit van Provinciale Staten uit 2022 om het aantal ernstig gehinderden te reduceren. Bovendien verkleint de luchthaven haar jaarlijkse geluidsruimte, ook wel de ‘geluidsemmer’ genoemd, eerst naar het niveau van 2019, en op termijn nog verder. Deze geluidsruimte wordt per vlucht berekend op basis van het vliegtuigtype, de bestemming en het tijdstip van de vlucht, waardoor het totale effect op de omgeving beter kan worden beheerd.

Verlenging van de start- en landingsbaan

Een belangrijke stap in de toekomstbestendige strategie is de verlenging van de start- en landingsbaan naar 2.750 meter. Deze extra lengte maakt het mogelijk dat vrachtvliegtuigen zwaarder beladen kunnen vertrekken en verder kunnen vliegen, waardoor de luchthaven zijn rol als tweede cargo-hub van Nederland kan versterken. Ook het gebruik van de baan verandert. Waar momenteel tachtig procent van de grote vluchten in zuidelijke richting vertrekt, verwacht MST dat dit in de toekomst iets meer dan zeventig procent wordt. Dit betekent minder starts over het zuiden en meer over het noorden, passend bij de windrichtingen en milieueisen. Tegelijk blijft de luchthaven belangrijk voor passagiersvervoer, werk, familiebezoek, vakantie en ambulancevluchten.

©Maastricht Aachen Airport

Uitgebreide voorbereiding

De aanvraag komt voort uit een zorgvuldig traject dat in 2021 begon met een verkenning in opdracht van Provincie Limburg. Diverse belanghebbenden van MST, waaronder omwonenden, bedrijven en regionale overheden, werden geraadpleegd over de toekomst van de luchthaven. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd naar de economische betekenis van de luchthaven, hinderbeperking, de effecten op klimaat, toerisme en recreatie, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het advies leidde uiteindelijk tot regionaal draagvlak en een besluit van Provinciale Staten in 2022 over de toekomstige koers van MST.

Vervolgproces