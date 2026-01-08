Close Menu
Incidenten

Paniek aan boord na vermoedelijke vergiftiging van passagiers

N531NK Airbus A319-100 Spirit op Miami © Remco de Wit

Meerdere passagiers zijn onwel geworden aan boord van een vlucht van Spirit Airlines. Het toestel keerde na ongeveer veertig minuten terug naar de luchthaven in Puerto Rico.

Mogelijke vergiftiging aan boord

Vlucht NK305 was net op cruise altitude toen verschillende reizigers plotseling gezondheidsklachten kregen. Volgens bronnen aan boord van de Airbus A320 (N631NK) ging het om symptomen die werden omschreven als mogelijke vergiftigingsverschijnselen, al is de exacte oorzaak nog niet vastgesteld. De bemanning besloot daarop direct om te keren. Het toestel landde vijfenveertig minuten later veilig in San Juan, waar medische hulpdiensten klaarstonden om de getroffen passagiers te behandelen.

Geen verdere details bekend

Over de aard en ernst van de klachten heeft Spirit Airlines vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk waardoor de passagiers onwel zijn geworden. De luchtvaartmaatschappij laat weten samen te werken met de lokale autoriteiten en gezondheidsdiensten om de situatie te onderzoeken. Andere inzittenden werden na de landing opgevangen op de luchthaven.

©Flightradar24
