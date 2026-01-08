Topdrukte bij ‘Nederlandse’ luchthaven over de grens

De populaire luchthaven over de grens voor Nederlandse reizigers heeft in 2025 een recordjaar beleefd. Met meer dan twee miljoen passagiers spreekt Airport Weeze over een stijging van veertien procent ten opzichte van 2024.

Drukke zomer en hoge bezettingsgraad

De zomermaanden lieten opnieuw indrukwekkende cijfers zien, waarbij augustus als drukste maand van het jaar uit de bus kwam. De bezettingsgraad van de vliegtuigen bleef met bijna 90 procent zeer hoog. In totaal registreerde de luchthaven ruim 27.000 starts en landingen. ‘We zijn verheugd dat we zoveel reizigers uit de regio en daarbuiten hebben kunnen enthousiasmeren om vanaf Airport Weeze te vliegen’, zegt CEO Sebastian Papst. ‘Onze luchtvaartmaatschappijen bieden meer dan veertig bestemmingen aan. Ook in 2026 blijven we in gesprek met airlines en touroperators om ons aanbod verder uit te breiden. Weeze Airport blijft zo een belangrijke luchthaven voor vakantiegangers in de regio.’

Nederlandse passagiers van groot belang

Passagiers uit Nederland zijn erg belangrijk voor de luchthaven. Daarom introduceerde Airport Weeze dit jaar een snelbus vanuit treinstation Nijmegen. De snelbus SB46 rijdt rechtstreeks van het treinstation Nijmegen via Kranenburg en Goch naar de luchthaven. De rit duurt ongeveer vijfenzestig minuten, slechts vijftien minuten langer dan met de auto, en sluit aan op vroege en late vluchten. De eerste bus vertrekt al om 02:40 uur vanaf Nijmegen en rijdt vervolgens iedere twee uur tot 22:40 uur. Vanaf Weeze Airport begint de dienst om 04:36 uur en eindigt de laatste rit om 00:36 uur. De nieuwe verbinding maakt het reizen vanaf Nijmegen niet alleen sneller en comfortabeler, maar past ook in het bredere plan van de Duitse gemeente Kleve om het regionale busvervoer te verbeteren. Voor reizigers uit de regio betekent dit dat overstappen verleden tijd zijn en de luchthaven dichterbij dan ooit ligt.