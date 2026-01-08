Versterking Elbers’ IndiGo ligt politiek gevoelig

IndiGo ontvangt tijdelijk vliegtuigen van Freebird Airlines. Hoewel dit wet-leasecontract de maatschappij ademruimte moet bieden, ligt de inzet van Turkse toestellen gevoelig vanwege diplomatieke spanningen tussen beide landen.

Vijf Airbus A320-toestellen in gebruik

De samenwerking is inmiddels van start gegaan. IndiGo neemt tijdelijk vijf Airbus A320-toestellen in gebruik, inclusief bemanning. De vliegtuigen worden ingezet op vanaf Delhi op binnenlandse routes. De vliegtuigen zullen vooral worden ingezet op regionale verbindingen vanaf Bengaluru, onder meer naar steden als Kolkata, Ahmedabad en Surat. Daarmee wil IndiGo snel extra stoelen toevoegen in een periode waarin de vraag naar binnenlandse vluchten hoog blijft.

©Akif Aldemir, Freebird Airlines via LinkedIn

Strategische zet in lastige periode

De timing van de deal is niet toevallig. IndiGo heeft de afgelopen maanden te maken gehad met operationele uitdagingen, waaronder tekorten aan vliegtuigen door onderhoudsproblemen en vertraagde leveringen van nieuwe toestellen. Dat leidde tot annuleringen, extra kosten en zelfs een daling van de beurskoers. Naast de overeenkomst met Freebird huurt IndiGo ook toestellen in bij Qatar Airways. In totaal gaat het om zeven vliegtuigen die via wet lease worden ingezet om de binnenlandse operatie te stabiliseren.

Politieke gevoeligheid rond Turkse toestellen

De inzet van Turkse vliegtuigen ligt in India gevoelig. Na diplomatieke spanningen heeft de Indiase overheid bepaald dat maatschappijen toestellen van Turkse operators slechts tot maart 2026 mogen gebruiken, zonder mogelijkheid tot verlenging. Eerder trok India al de vergunningen van het Turkse grondafhandelingsbedrijf Çelebi in, waardoor het zich moest terugtrekken van negen luchthavens, waaronder Delhi en Mumbai. Destijds werd IndiGo ook gevraagd de twee widebody-vliegtuigen van Turkish Airlines uiterlijk 31 augustus terug te geven, maar deze deadline is later opgeschoven tot eind februari 2026. Boeing 777 van Turkish Airlines met de IndiGo-livery © Indigo

Concurrentie neemt toe

Intussen wordt de concurrentie op de Indiase markt steeds feller. Nieuwe spelers breiden hun netwerk uit. Voor Elbers is de inzet van extra capaciteit daarom een strategische zet om stabiliteit uit te stralen richting passagiers, investeerders en toezichthouders. Met de komst van de Freebird-toestellen krijgt IndiGo in elk geval tijdelijk meer capaciteit.