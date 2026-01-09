Amerikaanse airline bezwijkt onder druk

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Avelo Airlines stopt met haar deportatievluchten voor het Department of Homeland Security. De maatschappij bezwijkt onder de alsmaar groeiende maatschappelijke druk.

Na het aantreden van president Donald Trump, nu een jaar geleden, werd snel werk gemaakt van een grote verkiezingsbelofte: minder migranten in de Verenigde Staten. Sindsdien is de inzet van immigratiedienst ICE flink verhoogd en kreeg de dienst veel meer middelen tot zijn beschikking. Opgepakte immigranten werden aan boord gezet van deportatievluchten uitgevoerd door onder meer Avelo Airlines.

De samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Veiligheid was velen een doorn in het oog. Reizigers en vakbonden van Avelo Airlines, maar ook lokale politici en activisten, leverden flinke kritiek. Sommigen gingen zelfs over tot protesten en boycots van de maatschappij. Die acties lijken nu effect te hebben gehad.

De maatschappij kondigt aan haar basis op Mesa Gateway Airport in Arizona per 27 januari te sluiten. Voortaan wil Avelo zich weer volledig richten op commerciële lijndiensten. Tegenover Amerikaanse media liet woordvoerder Courtney Goff weten dat de deportatievluchten ‘op korte termijn voordelen opleverden, maar uiteindelijk niet voldoende stabiele en voorspelbare inkomsten boden om de operationele complexiteit en kosten te rechtvaardigen’.

Eigen airline

Vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse overheid overweegt zelf een luchtvaartmaatschappij op te richten. Niet voor vakantie- of zakenvluchten, maar enkel voor het deporteren van migranten zonder verblijfsvergunning. Momenteel worden maandelijks zo’n vijftienduizend mensen per vliegtuig uitgezet. De huidige regering wil dit aantal minstens verdubbelen.

Een chartervlucht kost momenteel gemiddeld 25 duizend dollar per uur. Per operatie kan dit oplopen tot zeker 200 duizend dollar. Kristi Noem, de minister van Binnenlandse Veiligheid, onderzoekt daarom of een eigen vloot onder de naam ‘ICE Air’ op de lange termijn goedkoper is. De aanschaf van dertig vliegtuigen is echter een enorme investering; dit zou zo’n twaalf miljard dollar kosten.