Eindhoven Airport gaat tegen advies minister in

Eindhoven Airport gaat, ondanks een negatief advies van de toenmalige minister, een natuurvergunning aanvragen. De reden hiervoor is de inzet van steeds grotere vliegtuigen door luchtvaartmaatschappijen.

Het vliegveld bij Eindhoven vroeg in 2020 voor het eerst een natuurvergunning aan. Na lang beraad besloot toenmalig minister Christianne van der Wal (VVD) in 2024 dat de luchthaven ook zonder vergunning kon opereren. De voorwaarde was echter dat de luchthaven in de toekomst moest voorkomen dat de stikstofuitstoot zou toenemen. Eindhoven Airport slaagt daar nu niet in.

Op de luchthaven heerst grote schaarste wat betreft start- en landingsrechten. Zo verloor Ryanair afgelopen zomer twee slots vanwege herhaaldelijke vertragingen. Omdat airlines niet méér vliegtuigen kunnen inzetten, kiezen ze voor steeds grotere toestellen om de capaciteit te benutten. Hierdoor neemt de totale stikstofuitstoot toe, ondanks dat de motoren van deze nieuwe toestellen per saldo schoner zijn.

Het aanvragen van een natuurvergunning heeft grote gevolgen voor de Brabantse luchthaven. In 2023 kreeg Eindhoven Airport een tijdelijke natuurvergunning, met de eis dat de vlootvernieuwing voor minstens 27 procent doorgevoerd moest zijn. Op dat moment bedroeg dit percentage slechts zeventien procent. Het roer moet dus om bij de luchtvaartmaatschappijen.

Risico

Vorig jaar waarschuwde het Rijksvastgoedbedrijf dat het verkrijgen van een natuurvergunning een ‘significant risico’ vormt voor de grootschalige renovatie die in 2027 gepland staat voor Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven. Bij dit project wordt niet alleen de landingsbaan hersteld, maar wordt er ook een extra taxibaan aangelegd en een speciaal systeem geïnstalleerd dat landen bij dichte mist mogelijk maakt.

Milieuorganisaties eisen al langer dat Eindhoven Airport een natuurvergunning aanvraagt. De luchthaven is regelmatig het mikpunt van kritiek. Volgens organisaties als Extinction Rebellion en Milieudefensie moet het vliegveld meer doen om de totale uitstoot drastisch te verminderen.