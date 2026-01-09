KLM 777-vlucht krijgt verdrietig einde

Op woensdag 7 januari voerde een Boeing 777-300ER van KLM een vlucht uit tussen Amsterdam Schiphol en Paramaribo, Suriname. De vlucht kreeg een verdrietig einde.

De Boeing 777-300ER, registratie PH-BVS, vertrok woensdagochtend 7 januari met ruim een uur vertraging vanaf Schiphol. Het toestel had relatief gezien geluk, aangezien diezelfde dag meer dan zeshonderd vluchten waren geannuleerd vanwege de sneeuw. De machine van KLM vertrok in zuidwestelijke richting over de Atlantische Oceaan voor vlucht KL713.

Het vliegtuig was onderweg naar Paramaribo toen een passagier tijdens de vlucht kwam te overlijden. Het gaat om een 65-jarige vrouw, van wie de nationaliteit vooralsnog onbekend is. Bronnen op de luchthaven van Paramaribo bevestigen het nieuws tegenover het Surinaamse medium Waterkant.net. Wat de vrouw precies mankeerde, is eveneens onduidelijk.

Bij aankomst zijn de Surinaamse autoriteiten een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Een arts die erbij werd gehaald, heeft de dood officieel vastgesteld. Na de landing is de overleden vrouw van boord gehaald en door een lokaal uitvaartbedrijf overgebracht naar een mortuarium. De nabestaanden van de overledene zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Helden

Jaarlijks overlijden minder dan honderd passagiers aan boord van een vliegtuig. Desondanks blijft het een heftige gebeurtenis voor zowel de crew als de passagiers. In principe wordt een overleden passagier in een lijkzak geplaatst of onder een deken bedekt, mocht die zak niet aanwezig zijn. Waar mogelijk brengt de bemanning de overledene naar een andere plek om medepassagiers niet onnodig te verontrusten. Desondanks kwam het in 2023 voor dat een overlende tien uur lang in haar stoel bleef liggen.

Een dergelijke situatie is ook voor de bemanning zelf een aangrijpende gebeurtenis. Toch blijven crewleden verantwoordelijk voor de veiligheid en moeten zij de rest van de passagiers aan boord van de nodige zorg blijven voorzien. Stewards en stewardessen vervullen hiermee een brede rol: van bediening tot zorgverlening en levensreddende hulp.