Mag vliegveld Groningen vergunning behouden?

Eind oktober verkreeg Groningen Airport Eelde de benodigde vergunningen om eerder open te gaan en langer operationeel te blijven. Nu sleept een omwonende de luchthaven voor de rechter.

Totdat de vergunningen in orde waren, mocht Groningen Airport Eelde ’s ochtends vanaf half zeven de deuren opengooien en ’s avonds tot 23:00 uur vluchten verwelkomen. Vanaf 1 november is dit veranderd. Tegenwoordig mogen de eerste vliegtuigen al vanaf 06:00 uur vertrekken en mag het vliegveld in het hoge noorden open blijven tot middernacht.

De nieuwe vergunning is voor een omwonende een doorn in het oog. Hij vreest voor de gezondheid van zijn gezin en sleept het vliegveld voor de rechter. ‘Mijn oudste zit midden in zijn eindexamenjaar en gaat om half tien naar bed. Ik om half elf. Als er veel meer van die grote commerciële vliegtuigen gaan vliegen, dan kunnen we niet meer in slaap vallenen dat gaat ten koste van onze gezondheid.’

Van essentieel belang

Volgens de luchthaven zelf zijn de ruimere openingstijden van essentieel belang. Een vlucht uit Zuid-Europa naar Groningen duurt ongeveer een halfuur langer dan naar Amsterdam of Rotterdam. De uitgebreide tijden zorgen ervoor dat airlines drie dagelijkse vluchten naar het zuiden kunnen uitvoeren in plaats van twee. ‘Een vliegtuig dat op de grond staat kost geld, en een toestel dat vliegt levert geld op,’ zei de vertegenwoordiger in de rechtbank.

Een woordvoerder van het ministerie zegt tegenover RTV Drenthe dat de overlast relatief zal meevallen. Volgens hem gaat het maar om een paar extra nachtvluchten per week, waardoor de overlast minder toeneemt dan nu wordt gevreesd. Daarnaast ziet de minister weinig kans dat Eelde veel meer nachtvluchten gaat inplannen: ‘Nachtvluchten kosten veel meer geluidsruimte dan vluchten overdag. Daardoor zou Eelde overdag juist minder vluchten kunnen uitvoeren.’

De hoogste bestuursrechter beslist binnen twee weken of Groningen Eelde Airport de uitgebreide openingstijden mag behouden.