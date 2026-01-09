Russische airline bestelt voor het eerst Russisch

De Russische luchtvaartmaatschappij S7 Airlines plaatste voor het laatst een bestelling in 2016. Tien jaar later komt er opnieuw een grote order bij, en deze is voor het eerst écht Russisch.

In 2024 sprak S7 Airlines al met de Russische fabrikant Tupolev over de aankoop van honderd Tu-214’s. De twee bedrijven sloten toen een Memorandum van Overeenstemming (MoU). Die afspraak begint zich nu te materialiseren terwijl de maatschappij en de fabrikant de puntjes op de i zetten. Dat maakte Dmitry Jadrov, topman van de Russische luchtvaartautoriteit, bekend.

Volgens hem toont S7 Airlines grote interesse in de Tu-214: ‘We hebben het over ongeveer honderd vliegtuigen. De onderhandelingen bevatten belangrijke punten: de hoogte van het leasebedrag, de daadwerkelijke intensiteit van het gebruik en welke diensten Tupolev levert na de verkoop.’ Jadrov benadrukte daarbij dat het sluiten van een dergelijke deal tijd kost.

De overeenkomst komt kort na een belangrijke mijlpaal voor Tupolev. Tegen het einde van 2025 verkreeg het bedrijf de goedkeuring voor de Tu-214, die volledig uit Russische onderdelen bestaat. Onder de vleugels hangen onder andere PS-90A-motoren van de in Perm gevestigde fabrikant Aviadvigatel. De eerste acht vliegtuigen moeten in 2026 gereed zijn.

Spannend jaar

De Russische luchtvaartsector gaat een spannend jaar tegemoet. De grootschalige Russische invasie van Oekraïne is in 2026 vier jaar aan de gang. Tegelijkertijd komt de sector steeds verder onder druk te staan door sancties vanuit het Westen. Maatschappijen hebben het alsmaar moeilijker om hun vliegtuigen vliegklaar te houden en gaan noodgedwongen over tot kannibalisatie.

Gelukkig voor de airlines rollen de eerste exemplaren van nieuwe Russische modellen vanaf 2026 van de band. Behalve de machine van Tupolev verwacht Ilyushin dit jaar de IL-114-300 op de markt te kunnen brengen. Het gaat om een turboprop met plaats voor een kleine zeventig passagiers. Ook Yakovlev heeft verschillende MC-21’s klaarstaan, die enkel nog wachten op goedkeuring vanuit Rosaviatsia.

Het voor de Russen meest cruciale toestel is de Yakovlev SJ-100 (Sukhoi Superjet 100), die al sinds 2008 in productie is. Voor het eerst in de geschiedenis hangen er volledig Russische motoren onder het toestel. Onlangs werd bekend dat de fabrikant de internationale markt op wil en de SJ-100 probeert te verkopen in het buitenland.