Ministerie geeft toe: ‘dan hadden ze nog geleefd’

Voor het eerst sinds de dodelijke crash van Jeju Air vorig jaar geeft het Zuid-Koreaanse ministerie van land, infrastructuur en transport toe dat er fouten zijn gemaakt. Dat is opvallend, want heel lang hield het land vol dat er niks mis was met de betonnen muur die de dood voor 179 mensen betekende.

Op 29 december 2024 crashte Jeju Air-vlucht 2216 op Muan International Airport in Zuid-Korea. Na een birdstrike werkte het landingsgestel niet meer naar behoren. Daardoor moest de Boeing 737-800 noodgedwongen een buiklanding maken. Hierbij gleed het toestel over de landingsbaan en kwam tot stilstand tegen een betonnen muur die zo’n tweehonderd meter achter de landingsbaan stond. Door de impact explodeerde het vliegtuig. 179 mensen vonden die dag de dood. Nu, iets meer dan een jaar later, geeft het Zuid-Koreaanse ministerie van land, infrastructuur en transport toe dat die muur niet aan de veiligheidseisen voldeed. Eerder nog hield de instantie voet bij stuk dat de installatie gewoon legaal was.

Op 8 december werd een rapport gepubliceerd waaruit bleek dat alle omgekomen inzittenden de crash hadden overleefd als de muur tijdens de impact was gebroken, of er zelfs helemaal niet had gestaan. Dan was het vliegtuig nog 630 meter doorgegleden en tot stilstand gekomen. De muur diende als navigatie-installatie voor de piloten, en moet aan strenge eisen voldoen. Als ze binnen 240 meter van het einde van een runway staan, dan moeten ze zo zijn ontworpen dat ze breken wanneer er een vliegtuig tegenaan botst.

Genegeerde veiligheidseisen

De muur op Muan International Airport stond binnen 199 meter van de baan. In 2020 kreeg het vliegveld een verbouwing, waarbij de bewuste muur ook op het aandachtspuntenlijstje stond. De localizer bleef echter gewoon op het betonnen blok staan, en niemand maakte bezwaar tegen die keuze. Wetgever Kim Eun-hye, eindverantwoordelijke van het rapport, noemt het een ernstige zaak dat deze veiligheidsverbeteringen zijn genegeerd. Hij wil dat daar strenge verantwoording voor wordt afgelegd.

Sinds het incident met Jeju Air op 29 december 2024 is de luchthaven van Muan niet meer open geweest. In april 2026 moet het vliegveld voor het eerst weer vliegtuigen ontvangen. Verder is het volledige onderzoeksrapport naar de crash nog steeds niet afgerond.