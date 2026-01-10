Passagier loopt brandwonden op aan boord A330

Een A330-vlucht van Seoul naar Hong Kong kende spannende momenten, toen er een brand in de bagagebak uitbrak. Hierbij liep een passagier verwondingen op aan zijn hand.

De Airbus A330-300 van Asiana Airlines vertrok op 8 januari als vlucht OZ745 van Seoul naar Hong Kong. Het toestel, registratie HL7754, steeg om 20:10 op vanaf de hoofdstad van Zuid-Korea. Aanvankelijk liep de vlucht volgens routine, maar na twee uur vliegen ging het mis. Een powerbank van een passagier vatte vlam. Deze lag op dat moment in de bagagebak. Ook de jas die op de bagage lag vloog hierbij in brand. 🇰🇷✈️ News! Power Bank Fire Aboard Asiana Airlines Flight



Bottom line: A small cabin fire caused by a passenger’s power bank was quickly extinguished, and the flight landed safely in Hong Kong.



📍 Flight: Incheon → Hong Kong

🕒 Date: Jan 8

👥 Passengers: 284



⚠️ What happened:… pic.twitter.com/1gqYQBoDT8 — 机长Captain (@zicaptain25) January 9, 2026

De cabinebemanning van Asiana Airlines handelde heel snel en had de lithiumbrand in drie minuten geblust. Daarna werd het volgens procedure in een brandbestendige tas gestopt, zodat het vuur niet nog een keer kon oplaaien. Bij het hele incident liep een passagier brandwonden op aan zijn hand. Deze waren echter niet dusdanig erg dat hij daarna nog voor controle naar het ziekenhuis moest. Het is echter wel opvallend dat de powerbank in de bagagebak vlam vatte. Volgens het beleid van Asiana is het namelijk absoluut niet toegestaan om lithiumbatterijen daar te leggen. Ze moeten te allen tijde bij de passagier worden gedragen.

Naar het ziekenhuis

In november ontstond aan boord van een A320 een noodsituatie tijdens het boarden. Ongeveer vijftig passagiers waren al ingestapt bij SAS, toen er rook uit een koffer kwam. Daarop werden de aanwezigen snel weer naar buiten gestuurd en bluste de cabinebemanning de brand in de koffer. De grote boosdoener bleek achteraf een powerbank. De lithiumbatterij die erin zit is namelijk enorm brandbaar. Acht mensen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis, omdat ze giftige rook hadden ingeademd.