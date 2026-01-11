Bijzonder Doomsday-vliegtuig laat zich na lange tijd weer zien

Mensen die donderdagavond in Los Angeles waren moesten twee keer knipperen met hun ogen. Op de luchthaven van de grootste Californische stad landde een ‘Doomsday Plane.’ Dat vliegtuig wordt bijna nooit in het echt gezien. Het doet de speculaties opwaaien.

‘Doomsday Plane’, het klinkt onheilspellend en dat is het ook wel. De Boeing 747 E-4B, een zwaar gemodificeerde 747-200, is een vliegende commandopost die wordt gebruikt in het geval van een natuurramp, conflict of een nucleaire oorlog. In het geval van zo’n situatie is dit het toestel dat president Donald Trump zou gebruiken. Vorige week ontvoerde het Amerikaanse leger de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De landing van de Boeing op LAX was dan ook voer voor speculaties. Helemaal omdat het toestel zo goed als nooit in het echt wordt gespot.

Waarom het vliegtuig daadwerkelijk in Los Angeles landde, is niet bekend gemaakt door het Witte Huis. Aangenomen wordt dat defensiesecretaris Pete Hegseth en rechtse activist Laura Loomer onderweg waren naar de Californische stad. Daar vond een meeting plaats met leiders uit de defensie-industrie. Ook een aantal journalisten vlogen met hen mee. Het Doomsday-vliegtuig, registratie 74-0787, steeg op dinsdag 6 januari op vanaf Omaha in Nebraska. Vanaf daar vloog het door naar Camp Springs in Maryland. Die plaats ligt niet al te ver van Washington D.C. Het vliegtuig vervolgde zijn weg naar de andere kant van de Verenigde Staten, naar Los Angeles. Daar landde het in de avond van donderdag 9 januari. Een dag later koos het toestel opnieuw het luchtruim richting de woonplaats van Donald Trump.

Nieuwe Doomsday Planes

De huidige vloot Doomsday-vliegtuigen wordt langzaamaan vervangen. Vijf Boeing 747-8’s overgenomen van Korean Air, worden omgebouwd tot de nieuwe nucleaire commandovoering- en controlevliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. In september vonden de eerste twee succesvolle testvluchten plaats.