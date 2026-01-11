‘Nepstewardess’ valt door de mand

Stel, je wordt afgewezen op je sollicitatie. Wat doe je dan? Een Indonesische vrouw was het niet eens met de beslissing van de luchtvaartmaatschappij en besloot op een bijzondere manier alsnog stewardess te worden.

De 23-jarige vrouw had gesolliciteerd als stewardess bij Batik Air, een Indonesische maatschappij die op bestemmingen in Azië en Australië vliegt. Ze kwam echter niet door het sollicitatiegesprek heen en zag haar droom dus in stukken spatten. Maar aan anderen vertellen dat ze het niet had gehaald was voor de vrouw geen optie. Dus nam ze het heft in eigen handen. Ze vond online een replica van het Batik-uniform, en wist zelfs aan een valse airline-ID te komen. Vervolgens kocht ze op de luchthaven een vliegticket naar Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta. Tot zover kwam ze overal mee weg.

Maar aan boord begonnen de echte stewardessen te twijfelen aan de integriteit van de vrouw. Daarom knoopten ze een praatje aan en begonnen haar vragen te stellen over standaard procedures aan boord. Toen ze daar geen antwoord op kon geven, viel de nepstewardess door de mand. Omdat op dat moment niet duidelijk was wat haar intenties waren, vroeg de bemanning of de marechaussee klaar kon staan bij de landing. Toen het vliegtuig aan de grond stond werd ze gearresteerd.

Gratis vliegen

Een 35-jarige man uit Florida maakte het nog veel bonter dan de Indonesische vrouw. Hij deed zich jarenlang voor als steward, in plaats van slechts één vlucht. Door dit te faken, kon hij talloze gratis vluchten boeken. Hij boekte via interne boekingssystemen met valse gegevens, en deed zich bij security voor als gewone passagier. Ook aan boord viel hij niet op, omdat de man zich overtuigend gedroeg als medewerker.