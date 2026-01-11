Onzichtbare birdstrike zorgt voor kopzorgen bij A350

Air France-piloten waarschuwen voor problemen met de weersystemen van Airbus A350-toestellen. De alarmbellen volgen na een opmerkelijk incident uit 2023.

Eind mei 2023 steeg een Airbus A350-900 van Air France, registratie F-HTYO, op vanaf Osaka, Japan. Het toestel was onderweg naar Parijs voor vlucht AF291. Na de start klonken in de cockpit meerdere “WXR Fault”-waarschuwingen, wat duidt op het volledige falen van de weerradar. De piloten besloten daarom terug te keren naar de luchthaven van vertrek.

Na de landing werd de oorzaak duidelijk. Het vliegtuig had eerder te maken gehad met vogelaanvaringen, zogenaamde birdstrikes, wat destijds nog niet was opgemerkt. Door deze botsingen was de neuskegel (radome) van het toestel, die het weersysteem beschermt, ernstig verzwakt. Pas op ruim negen kilometer hoogte begaf de constructie het.

Air France A350 got its nose punched today in Japan. AF291 Osaka for Paris and was attacked by birds on the climb out. About half an hour later crew declared an emergency, likely after realizing that there were malfunctioning systems. AIRBUS A350 – MSN 546 F-HTYO pic.twitter.com/u6ZiLoATqX— Airline Secrets Exposed (@Airline_Secret) May 28, 2023

Noodklok

Air France-piloten luiden nu de noodklok. Uit onderzoek naar het incident bleek dat het falen van radarsystemen vaker voorkomt. De oorzaak ligt bij de materialen: de composieten die worden gebruikt voor moderne vliegtuigen zoals de Airbus A350, kunnen te maken krijgen met “delaminatie” na een vogelaanvaring. Dit houdt in dat de verschillende materiaallagen aan de binnenzijde van elkaar loslaten, zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is.

Dit was ook het geval bij het “Osaka-incident”. Voorafgaand aan de vlucht voerden onderhoudsteams reguliere elektronische proeven uit, waar de neus van de A350 zonder problemen doorheen kwam. Er werd echter geen fysieke inspectie van de structuur uitgevoerd, wat wel gebruikelijk is na een birdstrike. Er was immers geen melding gemaakt van een aanvaring met vogels.

Het onderwerp houdt de gemoederen onder Air France-piloten flink bezig. ‘Stel je voor dat een autofabrikant een waarschuwing uitbrengt dat de koplampen van een auto ’s nachts op hoge snelheid kunnen uitvallen, zonder enige vooraankondiging… Wie zou dat accepteren?’, aldus een verontwaardigde gezagvoerder tegenover de Franse krant Le Parisien.