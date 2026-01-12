Bijna klaar, maar dit staat grotere Boeing 737 nog in de weg

Boeing is in de laatste fase aanbeland van de certificering van de 737 MAX 10. Er is echter nog één groot probleem dat de Amerikaanse fabrikant in de weg staat.

Het grootste type uit de 737 MAX-familie bevindt zich in de laatste testfase, zo meldt Reuters. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Boeing, dat de afgelopen jaren veel tegenslag kende met de nieuwste 737-varianten. Hoewel de MAX 8 en MAX 9 al jaren operationeel zijn, kampt de grootste variant met een hardnekkig probleem en valt het toestel onder het strengere toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De-icing motoren

De problemen van de MAX 10 zijn identiek aan die van de kleinere MAX 7 en hebben voornamelijk betrekking op het anti-icing-systeem van de motoren. Volgens de FAA kan ijsvorming in zeldzame gevallen schade aan de motor veroorzaken of de stuwkracht negatief beïnvloeden. Hoewel Boeing werkt aan oplossingen via zowel software-updates als structurele ontwerpaanpassingen, voldoet het toestel hiermee vooralsnog niet aan de strenge keuringseisen.

Daarnaast gelden er strengere eisen sinds de verschillende incidenten met de 737 MAX, zoals de crashes in 2018 en 2019 en het debakel met het deurpaneel van Alaska Airlines begin 2024. De controles zijn sindsdien aangescherpt, vooral op het gebied van systeemredundantie (waarbij back-upsystemen niet afhankelijk zijn van één kritiek component) en de tolerantie voor storingen.

737 MAX 10 cruciaal voor Boeing

De Boeing 737 MAX 10 is van vitaal belang voor de fabrikant. Op dit moment staan er ruim 1.200 bestellingen in het orderboek. Het toestel is de directe rivaal van de Airbus A321neo, waarvan er inmiddels meerdere per dag worden afgeleverd. Elke dag vertraging bij de certificering betekent winst voor concurrent Airbus. Bovendien zorgt de -10 voor een nieuwe, directe geldstroom.

Desondanks blijven luchtvaartmaatschappijen wachten op de MAX 10. Airlines wereldwijd kampen met een enorme vraag naar vliegtickets en een tekort aan beschikbare stoelen. Dat het vertrouwen in het toestel nog aanwezig is, bewees Alaska Airlines afgelopen week; de maatschappij plaatste een recordorder van maar liefst 140 exemplaren van het grootste MAX-model.