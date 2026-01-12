China maakt succesvol testvlucht met ‘eigen’ toestel

China heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van autonome luchtvaart. Het landseigen onbemande vrachtvliegtuig Tianma-1000 heeft op zondag de eerste testvlucht succesvol voltooid.

Onbemand toestel voor meerdere doeleinden

Het toestel is ontwikkeld door een dochterbedrijf van het staatsbedrijf China North Industries Group Corporation. De Tianma-1000 combineert verschillende functies, waaronder logistiek transport, noodhulp en bezorging, in één platform. Het is het eerste Chinese onbemande vliegtuig dat complexe hooggelegen terreinen aankan, ultra-korte start- en landingsafstanden heeft, en snel kan schakelen tussen vrachttransport en lucht-droppings. ✈️China's Tianma-1000 unmanned cargo aircraft has completed its first successful flight, which has the following features:



-flying up to 8,000m

-taking off and landing in under 200m

-carrying one tonne of cargo and travel 1,800km

— CGTN (@CGTNOfficial) January 11, 2026

Specificaties van het toestel

Het vliegtuig kan tot duizend kilogram aan lading vervoeren en heeft een maximaal bereik van 1.800 kilometer. Dankzij een modulaire laadruimte kan het vliegtuig flexibel worden ingezet voor uiteenlopende missies, zoals bevoorrading van afgelegen gebieden, noodhulp en snelle materiaaltransfers. Hierdoor kan het in één vlucht grote hoeveelheden cruciale benodigdheden zoals voedsel, medicijnen en apparatuur afleveren. De Tianma kan opereren vanaf korte start- en landingsbanen van minder dan 200 meter en heeft geen verharde ondergrond nodig. Het vliegtuig beschikt bovendien over een geavanceerd systeem voor autonoom laden en lossen. Geavanceerde kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk obstakels zoals bergen en gebouwen te detecteren en te omzeilen, zodat het veilig kan opereren in onbekend terrein.

Strategische ambitie van China

Deze ontwikkeling sluit aan bij de strategie van China om de zogenaamde laagvliegende economie te stimuleren. Naar schatting gaat het om een sector van omgerekend 195 miljard euro waarvan verwacht wordt dat deze in 2035 zal groeien tot meer dan 455 miljard euro. De Tianma-1000 is niet het enige grote onbemande vrachtvliegtuig dat China recentelijk ontwikkelde. In maart 2025 voltooide de TP1000 een eerste testvlucht en in december 2025 maakte ook het elektrische VTOL-toestel AR-E800 een eerste vlucht in Jiangxi.

Ontevreden over kopieergedrag

In Engeland is de nodige ophef ontstaan over de eerste vlucht van de TP1000-vrachtdrone. Hoewel Yi-tong spreekt van een ‘homegrown’ ontwerp, vertonen de door het bedrijf vrijgegeven foto’s opvallende overeenkomsten met de iconische Britse Norman BN2T Islander, van de puntige neus tot de algemene rompvorm. De Britse fabrikant heeft laten weten op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en overweegt juridische stappen, terwijl critici wijzen op de steeds zichtbaardere trend van Chinese bedrijven die westerse luchtvaartontwerpen kopiëren.

Niet de eerste keer