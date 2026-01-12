Cruciale bestemming vanaf Schiphol bereikt record

Heathrow Airport sloot 2025 af met een historisch record: voor het eerst verwelkomde de luchthaven meer dan 84 miljoen reizigers. Voor Nederlandse passagiers vanaf Schiphol blijft Heathrow een belangrijke verbinding naar Londen.

Recordjaar voor Heathrow

Heathrow Airport kijkt terug op een recordjaar. In december wachtte meer dan 97% van de passagiers minder dan vijf minuten bij de veiligheidscontrole. Ook de bagageafhandeling verbeterde: meer dan 98% van de koffers bereikte op tijd de juiste bestemming, goed voor een extra kwart miljoen koffers vergeleken met 2024. Op het gebied van vracht zette Heathrow eveneens indrukwekkende cijfers neer. Het totale gewicht nam jaar-op-jaar toe met 12.600 ton. ‘Geen enkele andere Europese hub was in 2025 punctueler dan wij. Met de steun van de overheid voor onze uitbreidingsplannen kunnen we in 2026 nog meer connectiviteit, handel en economische groei voor het VK realiseren’, aldus CEO Thomas Woldbye. © British Airways

Heathrow heeft grote plannen

London Heathrow Airport staat aan de vooravond van een van de grootste uitbreidingen in zijn geschiedenis. Na decennia van discussie heeft de Britse regering de plannen voor een derde start- en landingsbaan officieel goedgekeurd. Het ontwerp van Heathrow Airport Ltd. voorziet in een 3,5 kilometer lange baan ten noordwesten van de huidige noordbaan, met extra voorzieningen voor grotere vliegtuigen van de volgende generatie. De uitbreiding maakt deel uit van een ambitieuze investering van ruim 49 miljard pond, inclusief de bouw van een nieuwe satellietterminal, renovatie van bestaande faciliteiten en het omleggen van de drukke M25-snelweg in een tunnel. Daarmee wil Heathrow zijn positie als internationale hub verder versterken en voorbereid zijn op de groei van passagiersaantallen en vluchten in de jaren dertig. Als de plannen werkelijkheid worden, kan het aantal vluchtbewegingen jaarlijks met 276.000 stijgen en het aantal passagiers van 82 miljoen naar ongeveer honderdvijftig miljoen per jaar.