Europese airline brengt bijzonder eerbetoon aan medewerkers

Turkish Airlines heeft een bijzonder eerbetoon gebracht aan zijn medewerkers. Ter gelegenheid van het vijfhonderdste toestel presenteerde de nationale luchtvaartmaatschappij een Airbus A350-900 met een unieke livery.

Op de romp zijn foto’s van duizenden medewerkers te zien. Het toestel vliegt onder de naam ‘TK Aile’, waarbij TK staat voor de IATA-code van Turkish Airlines en ‘Aile’ het Turkse woord is voor familie.

Een vliegend familieportret

De speciale livery siert de achterzijde van de romp en bestaat uit een mozaïek van portretten van medewerkers. Met het project wil Turkish Airlines benadrukken dat het succes van de maatschappij in de eerste plaats te danken is aan de mensen achter de schermen. ‘Ons succes is gebouwd op de inzet van duizenden collega’s en met dit vliegtuig willen we hun bijdrage letterlijk de wereld over dragen’, zei CEO Ahmet Bolat.

Mijlpaal in de geschiedenis van Turkish Airlines

Met de levering van het vijfhonderdste vliegtuigen, TC-LHH, bereikt de luchtvaartmaatschappij een bijzonder mijlpaal. Ter vergelijking: dat zijn 322 meer toestellen dan KLM in bezit heeft. Een overzicht van eerdere mijlpalen laat die ontwikkeling duidelijk zien:

100e toestel: Boeing 737-800 (TC-JGU) – 2006

200e toestel: Boeing 737-900ER (TC-JYI) – 2012

300e toestel: Airbus A330-300 (TC-LNC) – 2016

400e toestel: Airbus A350-900 (TC-LGH) – 2023

500e toestel: Airbus A350-900 (TC-LHH) – 2026

Opvallend is dat vooral sinds 2023 het tempo waarin nieuwe vliegtuigen worden toegevoegd verder is toegenomen, met een sterke focus op widebodytoestellen zoals de A350.