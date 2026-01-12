KLM zet grote vliegtuigen in op korte routes

Terwijl de wereld Schiphol afschildert als ‘Shithole’, probeert KLM de schade te beperken door grote toestellen in te zetten op Europese routes. KLM-President Marjan Rintel erkende het harde oordeel. ‘Hebben we het goed gedaan? Nee. Bij lange na niet.’

KLM grijpt in met grotere toestellen

Als grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol had KLM de afgelopen week flink wat werk in te halen. Om zoveel mogelijk passagiers alsnog op hun bestemming te krijgen, besloot de maatschappij grote long-haul toestellen in te zetten op Europese routes. Zo voerde KLM op woensdagavond 8 januari een vlucht uit van Schiphol naar London Heathrow met een Boeing 787-10 Dreamliner (PH-BKO). Dit toestel biedt 318 stoelen, meer dan het dubbele van de gebruikelijke Embraer 195-E2, die normaal op deze route vliegt. @stoicmo #schiphol #amsterdam #klm 🎬 “Season 5 of Stuck at the Airport just dropped. Ppl lowkey stank 🙂‍↔️ ♬ oh my god bruh oh hell na man –

Daarover zei KLM-topvrouw Marjan Rintel: ‘We hebben gisteren bijvoorbeeld met het allergrootste vliegtuig wat we hebben, een 787, naar Londen gevlogen.’ Al is het grootste vliegtuig bij KLM eigenlijk de Boeing 777-300. Donderdag vertrok ook een Dreamliner naar Berlijn, Milaan en een Boeing 777 naar Kopenhagen, waarmee KLM de capaciteit op drukke Europese routes tijdelijk aanzienlijk vergrootte. Het doel was om gestrande passagiers van de afgelopen dagen alsnog op plaats van bestemming te krijgen.

Flinke reputatieschade

Reizigers stonden urenlang in de rij voor informatie. Een passagier zei bijvoorbeeld: ‘Ik probeer naar de begrafenis van mijn moeder in de Verenigde Staten te gaan. We moesten hier de hele nacht blijven en hadden niets bij ons, zelfs geen tandenborstel.’ KLM-president Marjan Rintel reageerde: ‘Het was een ongelooflijk heftige week. Dus met name voor onze passagiers, daar doen we het tenslotte voor. Hebben we het goed gedaan? Nee. Bij lange na niet.’

Toch blijft de reputatie van Schiphol en KLM wereldwijd beschadigd. Op sociale media wordt het vliegveld massaal ‘Shithole’ in plaats van Schiphol genoemd.