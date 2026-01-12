Oeps: medewerker maakt onbedoeld ritje in A319

Een bagagemedewerker heeft een onverwacht ritje gemaakt in het vrachtruim van een Airbus A319 van Air Canada Rouge. Het toestel was al teruggeduwd van de gate en maakte zich klaar om te gaan taxiën toen passagiers gebonk en geschreeuw hoorden vanuit het vrachtruim.

De vlucht vond plaats op 13 december en zou vertrekken vanaf Toronto, Ontario, naar Moncton, New Brunswick. Al snel werd duidelijk dat er iemand vastzat in het vrachtruim van het vliegtuig. Passagiers lichtten direct een bemanningslid in. De A319 bleef een uur op het platform staan ​​totdat de gezagvoerder de passagiers meedeelde dat er iemand vastzat in het vrachtruim.

Uiteindelijk moesten de passagiers zelfs van boord omdat de piloten hun toegestane vlieguren hadden overschreden. Na een aantal pogingen om een nieuw toestel te regelen werd de vlucht uiteindelijk geannuleerd.

Gered uit A319

De bagagemedewerker werd dankzij zijn gebonk en geschreeuw uit het bagageruim gered voordat het vliegtuig opsteeg. Als hij onopgemerkt in het ruim van de A319 was gebleven en het vliegtuig was opgestegen, zou hij te maken hebben gekregen met extreem lage temperaturen, een laag zuurstofgehalte en grote drukverschillen. Dit had mogelijk kunnen leiden tot onderkoeling, bevriezing of bewusteloosheid en kan levensbedreigend zijn.

Komt vaker voor

Vorig jaar zat een medewerker vast in de cargo hold van een Airbus A321-200 van Turkish Airlines. De man vloog per ongeluk mee op een vlucht van Istanbul naar Athene. Toen zijn collega’s hem niet meer konden vinden, werden de piloten van de vlucht op de hoogte gesteld. Zij besloten na een uur vliegen uit te wijken naar de Turkse stad Izmir. Daar werd de medewerker in slechte fysieke staat aangetroffen. De man had nog geprobeerd kleding uit de koffers aan te trekken, maar de temperatuur in het vrachtruim bereikte -25 graden. De bagagemedewerker had last van ernstige onderkoeling en bevriezingsverschijnselen.

In 2021 vloog een bagagemedewerker mee in het vrachtruim van een Airbus A320neo van IndiGo, nadat hij daar in slaap was gevallen. Het toestel was vertrokken vanuit Mumbai en geland in Abu Dhabi, waar de man werd ontdekt. Hij overleefde het voorval en hield er geen verwondingen aan over.