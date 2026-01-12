Passagiers 737 na vlucht naar ziekenhuis

Spannende momenten aan boord van een Boeing 737: een powerbank van een van de passagiers begon tijdens de vlucht hevig te roken.

Het toestel van T’way Air, een Zuid-Koreaanse low cost airline, was onderweg van Sanya in China naar Cheongju in Zuid-Korea. Aan boord zaten slechts 32 passagiers en zes bemaningsleden. Tijdens de vlucht begon er rook te komen uit de handbagage van een van de passagiers. Het bleek om een oververhitte powerbank te gaan.

Het cabinepersoneel verwijdere het apparaat uit de bagage en dompelde het direct onder in water. Dit is bij veel luchtvaartmaatschappijen een standaardprocedure voor oververhitte of rokende apparaten, zoals powerbanks, aan boord van vliegtuigen.

De vlucht landde veilig op de internationale luchthaven van Cheongju, ongeveer 40 minuten eerder dan gepland. Na de landing werden acht personen, waaronder vijf passagiers en de drie leden van het cabinepersoneel die als eerste ter plaatse waren, naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Land, Infrastructuur en Transport heeft verklaard een onderzoek naar het incident te zullen instellen. Dit houdt onder meer in dat de capaciteit van de powerbank wordt gecontroleerd en dat wordt vastgesteld of deze voldoet aan de voorschriften voor handbagage. Bij T’way Air is het namelijk verboden om powerbanks met een capaciteit van meer dan 160 wH mee te nemen.

Niet eerste powerbank-incident

Het is niet het eerste voorval met een powerbank aan boord. Op 8 januari vatte een powerbank in een bagagebak van een vliegtuig van Asiana Airlines vlam. De cabinebemanning van Asiana Airlines handelde snel en bluste de lithiumbrand in drie minuten. Daarna werd het volgens procedure in een brandbestendige tas gestopt, zodat het vuur niet nog een keer kon oplaaien. Bij het incident liep een passagier brandwonden op aan zijn hand.

In januari vorig jaar brak op een luchthaven in Zuid-Korea brand uit in een rugzak aan boord van een Airbus A321 van Air Busan. Ook daar was een oververhitte powerbank de oorzaak. Hoewel het toestel toen nog aan de grond stond en snel geëvacueerd kon worden, raakten enkele passagiers lichtgewond en liep het toestel aanzienlijke schade op.

Vanwege het brandgevaar doen veel luchtvaartmaatschappijen het gebruik van de apparaten in de ban. Zo mogen passagiers aan boord van Emirates-vluchten geen powerbanks meer gebruiken of opladen. Ook andere airlines, waaronder Lufthansa, Eurowings, KLM en EVA Air beperken het gebruik van de draagbare batterijen.