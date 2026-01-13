Amerikanen testen “nieuwe” 747 boven Duitsland

De Amerikaanse luchtmacht heeft vorige week een bijzondere vlucht uitgevoerd boven Duitsland. Er werd getest met één van de twee “nieuwe” Boeing 747’s die de Amerikanen overnemen van Lufthansa.

In december verkocht de Duitse nationale luchtvaartmaatschappij onverwacht twee Boeing 747-8’s aan de Amerikaanse luchtmacht. Volgens Lufthansa boden de Amerikanen simpelweg te veel geld om het aanbod af te slaan. De twee toestellen, registraties D-ABYD en D-ABYG, verhuizen respectievelijk begin en eind 2026 naar de andere kant van de oceaan.

Ter voorbereiding op de overdracht werd het eerste toestel, de D-ABYD, meegenomen voor een testvlucht. De Boeing 747 steeg vorige week op vanaf de luchthaven van Frankfurt. Vervolgens vloog de machine in krap twee uur een ronde langs Dresden, Berlijn en Hannover om daarna terug te keren naar de plaats van vertrek, zo was te zien op radarbeelden van FlightRadar24.

De vlucht van de 747 | ©FlightRadar24

‘Zoveel geld’

Lufthansa zette vier Boeing 747’s te koop, waaronder de twee 747-8’s met een leeftijd van zo’n dertien jaar. De Amerikanen betalen de Duitse luchtvaartmaatschappij 400 miljoen dollar (ruim €340 miljoen). Experts schatten de marktwaarde van een tweedehands 747-8 normaal gesproken op zo’n 100 à 150 miljoen dollar.

‘Het was zoveel geld dat we geen nee konden zeggen’, gaf Lufthansa-topman Carsten Spohr woensdag toe tijdens een personeelsevenement, aldus Handelsblatt. De CEO wil het recent opgehaalde geld zo snel mogelijk herinvesteren. De Duitse airline heeft twee toestellen op het oog die haar vloot moeten versterken; het is alleen nog onduidelijk welk type vliegtuig.

Volgens haar vlootmanager zou Lufthansa haar kooprechten voor de aankoop van de Airbus A350-1000 kunnen aanwenden. Bovendien zou Boeing zijn 777-9 eveneens maar al te graag aan Lufthansa willen slijten. De eerstgenoemde lijkt de meest voor de hand liggende optie voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. De onderhandelingen met beide bedrijven zijn al aan de gang.