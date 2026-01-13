Delta-vlucht naar Schiphol krijgt prettige upgrade

Delta voert een van haar routes naar Schiphol voortaan uit met een moderner toestel. Passagiers op deze vlucht krijgen daarmee vanaf april dit jaar een opmerkelijke upgrade.

Op vlucht DL236 en DL237 tussen Tampa (Florida) en Amsterdam Schiphol zet Delta Air Lines op dit moment een Airbus A330-300 in. De maatschappij vliegt gemiddeld zo’n vier keer per week op en neer tussen beide bestemmingen. Dat gaat veranderen: vanaf april dit jaar vervangt Delta de A330-300 door de A330-900, de neo-variant van het toestel.

Het neo-model van Delta is sterker gericht op het hogere segment. Het toestel is uitgerust met Delta One-suites inclusief privacydeuren. Verder heeft het vliegtuig aparte cabines voor de Delta Premium Select- en Delta Comfort+-klassen. De cabine wordt geprezen om de moderne, ruime inrichting en de A330neo staat bekend als een zeer stil toestel.

De nieuwere A330-900 heeft minder businessclass-stoelen in vergelijking met zijn voorganger: 29 tegenover 34 bij de -300 variant, aldus planespotters.net. Dat heeft vooral te maken met de uitbreiding van de Premium Select-cabine (Delta’s versie van Premium Economy), die 28 stoelen telt tegenover de eerdere 21. Het aantal Comfort+-stoelen, die extra beenruimte bieden, stijgt zelfs van 24 naar 56.

Routes

Delta Air Lines beschikt over een aanzienlijk trans-Atlantisch netwerk vanuit Amsterdam. Naast Tampa vliegt de maatschappij het hele jaar door naar Atlanta (ATL), Boston (BOS), Detroit (DTW), Minneapolis (MSP), New York (JFK), Salt Lake City (SLC) en Seattle (SEA). Daarnaast onderhoudt de airline nog een aantal seizoensgebonden routes.

Op vrijwel alle routes naar Amsterdam zet Delta Air Lines de Airbus A330 in (de -200, -300 of de -900neo). De ultramoderne Airbus A350 wordt vaker ingezet op vluchten naar Azië, Latijns-Amerika en andere Europese knooppunten. Omdat de airline op de route naar Amsterdam relatief weinig directe concurrentie heeft, kan zij haar nieuwste vloot strategisch inzetten op routes waar de concurrentiestrijd groter is.