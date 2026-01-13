Lufthansa verandert plotseling van gedachten

Lufthansa heeft op het laatste moment besloten de vluchten naar Teheran toch niet te hervatten. Hoewel de verbinding afgelopen vrijdag weer op de planning stond, werden de vluchten op de vlak voor vertrek plotseling geannuleerd.

De Duitse nationale luchtvaartmaatschappij voert al zeven maanden geen vluchten uit tussen Frankfurt en de Iraanse hoofdstad. De route werd in juni vorig jaar stopgezet nadat Iran en Israël over en weer strategische doelen bestookten. Ook de bombardementen door de Verenigde Staten zorgden destijds voor grote veiligheidsrisico’s voor de burgerluchtvaart.

Lufthansa was aanvankelijk van plan de draad afgelopen vrijdag weer op te pakken. Tot op de dag van de vertrekdatum stond de vlucht nog in het schema en Lufthansa bevestigde diezelfde ochtend nog dat de operatie volgens plan zou verlopen. Toch werd dat besluit op het allerlaatste moment herzien.

De onrust in Iran speelt hierbij een grote rol. Wat begon als protesten tegen de gestegen voedselprijzen, is uitgegroeid tot een brede volksopstand tegen de regering van grootayatollah Ali Khamenei. Het regime slaat de protesten hard neer; naar verluidt zijn er al honderden doden gevallen, al blijft verificatie van deze aantallen lastig wegens het afsluiten van het internet.

Om de veiligheid van passagiers en bemanning te waarborgen, schrapt Lufthansa de vluchten naar Teheran nu tot zeker 28 januari. Ook dochteronderneming Austrian Airlines houdt haar toestellen aan de grond. In tegenstelling tot Lufthansa vloog de Oostenrijkse maatschappij de afgelopen periode wel op Iran, maar ook zij heeft de operatie nu gestaakt. Het is nog onbekend wanneer Austrian de vluchten hervat.

Annuleringen

Lufthansa staat niet alleen in dit besluit; ook maatschappijen als Turkish Airlines, Emirates en Kuwait Airways hebben hun vluchten naar Teheran tijdelijk opgeschort. Andere spelers, waaronder Qatar Airways, China Southern Airlines en Azerbaijan Airlines, vliegen momenteel wel weer op de Iraanse hoofdstad, soms na een korte onderbreking.