Na Schiphol nu ook Duitsland en Oostenrijk aan de beurt

Vorige week kreeg Schiphol te maken met honderden annuleringen als gevolg van de sneeuw. Dit blijkt nu ook een grote stoorzender voor andere Europese luchthavens, waar eveneens meerdere vluchten zijn geannuleerd.

Tijdens de flinke sneeuwbuien van vorige week in West-Europa was Schiphol niet de enige getroffen luchthaven. Ook de vliegvelden van Brussel en Parijs moesten vluchten schrappen als gevolg van het winterse weer. Zaventem meldde vorige week zo’n veertig vliegtuigen aan de grond te houden. Op Charles de Gaulle werd woensdag zelfs veertig procent van de vluchten geannuleerd, aldus de Franse minister van Transport.

Ook deze week is het raak, maar dan in het centrale deel van het continent. De luchthaven van Frankfurt annuleerde maandag ruim honderd van de ruim duizend geplande vluchten wegens sneeuw en ijzel, aldus luchthavenexploitant Fraport. Ook in München zorgen de winterse condities voor ongemak; daar zijn enkele tientallen vluchten geannuleerd.

De grootste problemen bevinden zich momenteel in Wenen, waar het winterse weer voor een volledige stillegging van de operaties heeft gezorgd. Volgens de luchthaven zijn de vluchten in de nacht van maandag op dinsdag gestaakt en vinden er ook dinsdagochtend geen vluchten plaats. Austrian Airlines raadt passagiers aan de actuele reisinformatie nauwlettend in de gaten te houden.

Kritiek

Afgelopen week veroorzaakte het winterse weer grote chaos op Schiphol. Meerdere dagen op rij werden tientallen tot honderden vluchten geannuleerd. Bovendien kreeg KLM op een gegeven moment te maken met een dreigend tekort aan de-icing-vloeistof. Als gevolg daarvan strandden duizenden reizigers op de luchthaven, van wie sommigen moesten overnachten op veldbedjes.

Dit leidde tot flinke kritiek van zowel reizigers als politici. Minister Robert Tieman vindt dat KLM en Schiphol ‘imagoschade’ hebben geleden in een ‘barre week’ voor beide bedrijven. Naast de imagoschade leidt de situatie ook tot hoge kosten, benadrukte hij, verwijzend naar de vele reizigers die KLM moet compenseren.