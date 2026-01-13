Opnieuw grote consolidatie in de Amerikaanse luchtvaart

Voor de tweede keer in ruim twee jaar vindt er een grote fusie plaats in de Amerikaanse luchtvaartsector. Twee luchtvaartmaatschappijen met zeer verschillende bedrijfsmodellen gaan samen.

In 1982 werd Sun Country Airlines opgericht in Minneapolis, Minnesota. Sindsdien voert de maatschappij vakantievluchten uit naar het Caribisch gebied, Mexico, Canada en de VS vanuit haar hub. Vijftien jaar later, in 1997, ontstond Allegiant Air in Fresno, Californië. De maatschappij groeide uit tot een rasechte budgetvlieger die veelal kleinere steden met elkaar verbindt.

De laatstgenoemde slokt nu de oudere airline op, zo kondigde de airline afgelopen week aan. Volgens Allegiant kan de fusie leiden tot een toonaangevende Amerikaanse vakantievlieger. Allegiant Air stelt dat de fusie hun aanvullende routenetwerken combineert, wat een aanbod van meer dan 650 routes creëert. Ze legt $1,5 miljard neer voor Sun Country Airlines.

‘Allegiant en Sun Country zijn goed gepositioneerd om een van de meest flexibele en veerkrachtige luchtvaartmodellen in de branche te creëren, die snel kan reageren op veranderende marktomstandigheden, de vraag van reizigers en de behoeften van charter- en vrachtpartners’, aldus de officiële mededeling.

Vloot

Beide luchtvaartmaatschappijen beschikken over een opvallend verschillende vloot. Sun Country Airlines heeft 48 toestellen, bestaande uit Boeing 737-800’s en -900ER’s. De vloot van het jongere Allegiant Air bestaat uit maar liefst 131 vliegtuigen uit de Airbus A320-familie, voornamelijk de A319 en A320. Drie jaar geleden kocht de maatschappij daarnaast vijftig Boeing 737 MAX-toestellen.

Tweede fusie

De fusie tussen deze maatschappijen is niet de enige die de gemoederen bezighoudt. In december 2023 kondigden Alaska Airlines en Hawaiian eveneens aan te gaan fuseren. Hoewel de vliegtuigen van laatstgenoemde nog altijd het bekende kleurenschema dragen, verdwijnt het merk Hawaiian langzaam maar zeker. Zo worden de resterende Boeing 787 Dreamliners van een Hawaiian-order gehuld in noorderlicht-kleuren in plaats van het Hawaïaanse roze.