Russen lachen om bizarre 737-actie in sneeuw

Op de luchthaven van Domodedovo in Moskou kwam afgelopen week een Boeing 737-800 vast te staan in de sneeuw. Beelden tonen hoe het luchthavenpersoneel de machine uit de sneeuw schept.

Het voorval vond plaats op vrijdag 9 januari. Hoewel het onduidelijk is om welk vliegtuig het precies gaat, lijkt het een Boeing 737-800, registratie RA-73257, van NordStar Airlines. Het toestel was gereed voor een vlucht naar het Russische vakantieoord Sotsji toen het vast kwam te staan. De hevige sneeuwval op de luchthaven zorgde ervoor dat het toestel ingesneeuwd raakte.

Op beelden die gemaakt zijn vanuit het vliegtuig, valt te zien hoe het personeel van de luchthaven de Boeing 737 vervolgens uit de sneeuw moest bevrijden met sneeuwscheppen. Hoewel de bevrijdingsoperatie enige tijd duurde, kwam het vliegtuig uiteindelijk los van de sneeuw. Het zorgde in ieder geval voor komische beelden en een hoop gelach aan boord van de Boeing 737.

Moskou raakte vorige week bedekt onder een dikke laag sneeuw; het zou zelfs gaan om een recordhoeveelheid gevallen sneeuw. Op de drie grootste luchthavens van de stad, Sjeremetjevo, Domodedovo en Vnoekovo, werden afgelopen vrijdag meer dan driehonderd vluchten vertraagd of geannuleerd. Verschillende passagiers zaten bovendien urenlang vast in vliegtuigen.

Verscherpt toezicht

NordStar Airlines is een van de maatschappijen die in Rusland onder verscherpt toezicht staat. De maatschappij kreeg in 2024 te maken met een runway excursion. Een Boeing 737 van de maatschappij landde in het ijskoude Norilsk toen het van de baan gleed. Geen van de 196 passagiers aan boord raakte gewond door het incident.

De Russische overheid onderwerpt dit jaar tientallen luchtvaartmaatschappijen aan intensieve veiligheidscontroles. De controles, die een jaar duren, richten zich op onderhoudsprocedures, luchtwaardigheid en training van bemanningen. De maatregel is genomen nadat het aantal ernstige incidenten in de Russische burgerluchtvaart in korte tijd sterk is gestegen.